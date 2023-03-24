Очередной "вывих" Медведева: экс-президент России собрался "дойти до Львова"

Во время интервью российским пропагандистам путинский шут Дмитрий Медведев раскошелился на целый ряд глупостей. Среди них было заявление о том, что "вторая армия мира", которая едва дышыт, дойдет до Львова.

Об этом сообщили российские СМИ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал темпы и цели так называемой "спецоперации", передает 24 Канал.

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Медведев "дойдет до Львова, если нужно"

Экс-президент России заявил, что из Украины нужно "выбросить всех иностранцев и создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия".

Если же этого окажется недостаточно, тогда принимать другие решения нельзя исключать ничего. Если до Киева нужно дойти – значит нужно идти до Киева, если до Львова – значит нужно идти во Львов, чтобы истребить эту заразу,

– выдал Медведев.

Говорить о терминах "спецоперации" Медведев считает неуместным – здесь очень много факторов, оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий. По его словам, российское руководство хочет добиться всех "целей" в войне против Украины. Медведев это называет "защитой" территорий.

Приспешник Путина снова прокрутил ту же пластинку и заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО.

"Скажу только одно, что и так очевидно: Россия воюет не с Украиной… наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО", – добавил Медведев.

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