Принц крови․ Как клан Патрушевых хочет дорваться до власти в России после смерти Путина
Среди возможных преемников Путина фигурирует немало имен, но кто из этих людей возглавит Россию после смерти кровавого диктатора, пока не знает никто. Впрочем, круг претендентов очертить можно. Это и нынешний премьер Мишустин, который в соответствии с так называемой "конституцией" России имеет приоритетное право, и мэр Москвы Собянин, бывший охранник Путина Дюмин и даже бывший президент России Медведев.
Среди круга претендентов, учитывая определенные обстоятельства, даже были Навальный и Пригожин, но выбыли "по биологическим причинам". Также считается таким, что "выбыл", уже бывший секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Его Путин лишил важной должности и перевел на фактическую пенсию – своим помощником и куратором развития флота. При этом сын путинского приспешника – Дмитрий, который в предыдущем правительстве Мишустина занимал пост министра сельского хозяйства, свои позиции даже усилил. Его повысили до статуса заместителя премьера.
Патрушев-младший в путинской России получил неофициальный статус "принца" и "золотого ребенка". Еще в октябре 2022 года американское издание Washington Post назвало Патрушева-младшего одним из потенциальных преемников Путина. И хотя американские журналисты уже традиционно для себя не назвали источников, ограничившись туманными намеками на определенных экспертов и окружение Патрушева-старшего, на публикацию обратили внимание.
24 Канал продолжает серию рассказов о вероятных преемниках Путина на троне. И на этот раз мы остановимся именно на сыне Николая Патрушева.
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Свой для элит и влиятельный отец: почему ставку могут сделать на Дмитрия Патрушева
Среди преимуществ Дмитрия Патрушева Washington Post называет его молодость (почти 45 лет на момент публикации), знание языков, профессионализм и "не загрязненность в войне" (хотя это и не так – 24 Канал). На самом же деле главным фактором здесь будет системность – он свой для элит, а также влиятельность отца.
Патрушев (слева в темных очках) и Путин с Медведевым / Фото росСМИ
Собеседник Washington Post, который когда-то работал на Николая Патрушева, даже примерно расписал, как может произойти подъем Патрушева-младшего. Это повторение пути самого Путина:
Он может стать премьер-министром в один день, а на следующий день станет президентом. Патрушев – человек из системы. Если он скажет: "Моя позиция такая-то, за мной стоит половина Совфеда и Госдумы, давайте назначим выборы", – то он говорит от имени государства.
К этим заявлениям можно относиться по-разному. Можно считать, что авторы Washington Post (уже не впервые) начитались "НеЗигаря" и "Генерала СВР", можно предполагать, что анонимные источники американских журналистов из бывшего окружения Патрушева – это вполне персонифицированные бывшиекагэбисты, популяризированные в промышленных количествах интервью Дмитрием Гордоном и Олесей Бацман. А можно отнестись к этим заявлениям вполне серьезно и рационально.
Кто знает, возможно, это будет правдой. По крайней мере определенная логика в этом есть.
Потому что Николай Патрушев – это действительно "ближний круг" Путина, хотя эта связь скорее напоминает связь пса и его владельца. Он влиятельный, но, похоже, не имеет ощутимого влияния на самого Путина, он точно имеет козыри в конфигурации "после Путина" и это пока главный аргумент, что клан Патрушевых рано списывать со счетов.
Кто же станет преемником Путина на троне / Фото росСМИ
Кто такой Николай Патрушев и почему он такой влиятельный
В представлениях, где Россией правит не один престарелый и помешанный на переписывании истории деспот, а существует "коллективный Путин" и действуют так называемые "башни Кремля", Николаю Патрушеву отводилась очень значительная роль. Его называли и "серым кардиналом", и "вторым человеком после Путина", и "смотрящим за спецслужбами".
Он на этот имидж умело работал и выдавал грозные заявления об "англосаксах", "мировом правительстве" и "золотом миллиарде", крахе Европы и "конце" Америки, уверенно ориентировался в теме рептилоидов и американских биолабораторий, мог читать мысли госсекретаря США Мадлен Олбрайт и констатировал польскую оккупацию Украины.
Таинственности и солидности Патрушеву-старшему добавляла близость к Путину, они вместе работали в Ленинградском управлении КГБ СССР, где Патрушев якобы был то ли учителем, то ли куратором молодого Путина. Уже в 1990-е Путин вспомнил о старшем товарище, который в то время "прозябал" в Карелии, и помог ему перебраться в Москву. Тот сначала закрепился в администрации президента, а впоследствии Путин потянул Патрушева за собой в ФСБ. Когда уже сам Путин пошел на повышение и стал премьер-министром России, Патрушев получил от него пост руководителя ФСБ, который занимал с 1999 по 2008 годы.
Николай Патрушев и Путин / Фото росСМИ
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Позже Патрушев был куратором кровавых операций по "замирению" Ичкерии, террора против собственного населения и иностранных граждан.
Таким образом, можно говорить о Патрушеве как о человеке, лично преданном Путину, связанном с ним мафиозными законами омертвения и крови. Путин отблагодарил Патрушева за лояльность должностями и возможностью сытно "кормиться", то есть паразитировать на теле России и зарабатывать миллионы долларов. Также Патрушеву разрешено было сформировать сеть клиентов, номиналов и собственный клан, главной звездой которого стал сын путинского сатрапа Дмитрий. Кроме старшего сына и самого Николая Патрушева, главными действующими лицами клана являются младший сын Андрей, племянник Владимир и другие.
Клан Патрушевых / Инфографика издания "Полигон"
Дмитрий Патрушев является прямым наследником отца, а поскольку у Путина нет наследников мужского пола (в политической культуре России женщинам отведена второстепенная и откровенно вспомогательная функция), сын соратника диктатора вполне может рассматриваться как наследник так называемого "президента".
В эпоху позднего Путина Патрушев возглавил Совбез России и в этой роли получил высокую трибуну для распространения конспирологических теорий и прочего бреда. Как секретарь Совбеза Патрушев получил доступ к уху Путина и смог транслировать ему свои мысли.
Так, журналисты отводили ему ту роль, которая есть у Джейка Салливана в администрации Байдена, а авторы американской The New York Times и их британские коллеги из The Times убеждены, что именно Патрушев посеял у Путина в голове мысли о нападении на Украину.
Возможно, роль "главного ястреба" переоценивают – все же у Путина хватает собственного безумия, что он и продемострировал на заседаниях Совбеза накануне полномасштабного вторжения в Украину. Патрушев в этой парадигме – лишь голова, которая говорит.
И говорит то, что не мог прямо сказать Путин (о рептилоидах и плане Даллеса; ту же функцию, кстати, выполняет Медведев), но поскольку с течением войны, новыми санкциями и еще большей изоляцией России таких культурных "табу" для Путина становится все меньше – он даже стал говорить "б*я" вместо "мля", то и необходимость в посреднике отпала.
Поэтому, возможно, Патрушева-старшего и отправили на политическую пенсию. Впрочем, пенсия не означает небытие: в случае смерти или отстранения Путина тот вполне имеет потенциал протянуть собственного сына на новую высоту, а Дмитрий Патрушев может стать новым президентом России. Так, кто это такой?
Биография Дмитрия Патрушева
Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Это были любимые времена Путина – так называемый "застой". Семья Патрушева уже тогда была элитой как часть советской номенклатуры, а КГБ (Комитет государственной безопасности, – 24 Канал) был на верхушке иерархии.
После развала СССР позиции семьи не изменились, а только улучшились. Когда отец Дмитрия давал приказ взрывать дома россиян, чтобы привести Путина к власти, его сын получал диплом престижного московского вуза – Государственного университета управления, в 2004 Дмитрий закончил элитную Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международная экономика", а в 2006 – профильную для семьи академию ФСБ (то же самое сделал и его младший брат Андрей).
Обучение в престижных вузах Дмитрий Патрушев совмещал с работой на госслужбе и научной работой: в апреле 2024 года он защитил кандидатскую диссертацию по менеджменту, а в июле 2008 – докторскую по экономике. Тайна такой многогранности, традиционная для российской элиты, – это плагиат. Научная новизна таких работ сомнительна, как и качество. Возможно, Патрушев-младший даже не открывал свои диссертации и точно не помнит их названия.
Дмитрий Патрушев / Фото росСМИ
Научные фальсификации никоим образом не помешали дальнейшей карьере сына путинского сатрапа.
- С 1999 года он начал работать на государственной службе. Сначала в министерстве транспорта России, а затем в 2004 году перешел в государственный банк ВТБ, где за 3 года сделал головокружительную карьеру.
- В 2007-м Патрушев-младший стал старшим вице-президентом банка. С 2010 по 2018 годы Дмитрий был председателем правления государственного "Россельхозбанка", а с 2016 по 2021 годы – членом совета директоров "Газпрома".
"Россельхозбанк" стал настоящим коррупционным хабом для всего клана Патрушевых – через него они проводили недружественные поглощения, используя свое влияние в ФСБ. Так, в частности, было с рейдерским захватом сети виномаркетов "Красное и Белое". Благодаря этим схемам клан Патрушевых накопил значительное состояние.
Клан имеет многочисленных номиналов, но сделки часто проводил лично Дмитрий Патрушев, особо не скрываясь, ведь справедливо считал, что у него мощная "крыша".
Так и произошло: даже установленный следователями факт вывода из финучреждения 1,5 миллиарда рублей никак не повлиял на репутацию Дмитрия и его семьи в России. Другое дело, что с 2022 года он находится под международными санкциями как "соратник режима Путина" и "соучастник вторжения в Украину".
Как младший Патрушев воровал украинское зерно
Банкование Патрушева-младшего в "Россельхозбанке" завершилось в 2018 году (но он остался председателем Наблюдательного совета), когда его вернули на госслужбу и сделали министром сельского хозяйства сначала в правительстве Медведева, а затем – Мишустина.
В этой роли Дмитрий встретил полномасштабное вторжение его государства в Украину и наработал себе на будущий приговор на будущем трибунале о военных преступлениях России и соучастии в них. Дело в том, что Россия активно воровала украинское зерно на оккупированных территориях и продавала под видом собственного за границу. То же касалось сельхозтехники.
Патрушев-младший не мог не знать об этом и не участвовать в преступлениях власти, частью которой был. Поэтому утверждение о том, что он якобы "не загрязнен войной", не является правдивым.
После так называемых "выборов" Путина в 2024 году было сформировано второе правительство Мишустина, Патрушев-младший в нем получил пост заместителя премьера.
Дмитрий Патрушев на приеме у Путина / Фото росСМИ
Личная жизнь Дмитрия Патрушева
Дмитрий Патрушев официально не женат, но у него аж 6 детей: 3 сына и 3 дочери. А еще – две жены. Некоторые журналисты даже утверждают, что "жен" у министра Патрушева может быть и больше.
Одна из жен Патрушева-младшего – Елизавета Гаршина, бывшая участница популярной в начале 2000-х неофолк-группы "Ивана Купала". Кстати, в этом статусе она приезжала в Киев на гастроли, где вынуждена была оправдываться перед журналистами, что группа привезла в Украину не бабушек, что были в клипах, а молодых певиц, которые и были реальными солистками.
Елизавета Гаршина (Патрушева) на сцене / Фото росСМИ
- Дмитрий Патрушев – очень богат, но недвижимость оформлена не на него, а на государство, при этом его имя частично стерто из реестров.
- Похожая история у Патрушева-старшего – его недвижимость записана на других людей, а сам он вообще фигурирует под псевдонимом "Луков". Согласно декларации чиновника, он имеет 3 гаража в элитном ЖК в центре Москвы, но не имеет жилья там. На самом деле квартира там есть, это апартаменты на 257 квадратных метров, но Патрушев их не декларирует.
Также Патрушев-младший не декларирует апартаменты на 200 квадратов на берегу Москвы-реки и еще немало всего, в частности загородный особняк на 300 квадратов в элитном поселке под Москвой. Кстати, он огражден сразу двумя заборами.
Значительную часть недвижимости Патрушев-младший записал на "жен". Так, уже упомянутая Елизавета Гаршина (Патрушева) имеет сразу две квартиры, объединенные в один лофт, в историческом особняке в центре Москвы. Кроме того, известно о квартире в элитной высотке на 175 квадратов на Воробьевых горах.
Марина Артемьева (Патрушева) / Фото из соцсети ВКонтакте
Вторая известная жена Патрушева-младшего – Марина Артемьева – также не бедствует. Она ездит на авто с госномерами, работает генпродюсером телеканала о моде World Fashion Channel и имеет достаточно атрибутов сладкой жизни. На нее и ее родственников записаны различные интересные бизнесы, связанные с кланом Патрушевых. При этом госпожу Марину устраивает, что у ее мужа есть другая семья и он не особо это скрывает.