Представитель Путина Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно текущего состояния войны с Украиной. В ней он отметил, что Россия будет продолжать вести кровопролитную войну для "защиты" своих граждан и территорий.

Он подчеркнул, что Кремль не может допустить существования Украины на своих границах, которая, по его словам, стремится использовать любые методы для отбора у России аннексированного Крыма и четырех оккупированных областей Украины. Об этом Песков рассказал во время интервью росСМИ.

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Заявления Пескова

Президент России направляет нашу политику с целью защиты интересов наших граждан и обеспечения безопасности территорий. Мы не можем допустить угрозы на наших границах,

– отметил Песков.

По мнению представителя Путина, именно Украина представляет угрозу для граждан России и ее территорий. По этой причине Кремль не может себе позволить, чтобы на ее границах было государство, которое готово любым способом отобрать у России незаконно аннексированный Крым и четыре оккупированные области Украины.

Довольно цинично звучат эти заявления, учитывая, что самая большая угроза для России – она сама. Так, недавно появилась информация, как российские войска наносят удары управляемыми авиабомбами по собственным территориям. Также в этом случае Песков может себе вспомнить слова российского диктатора "Нравится, не нравится ..."

Представитель Путина также отметил необходимость защиты жителей новых (временных) субъектов России, в частности тех, которые находятся в зоне конфликта. Песков выразил желание освободить территории, которые якобы сейчас находятся "де-факто оккупированными киевским режимом".

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