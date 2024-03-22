Надо уничтожить как государство: Песков выдал заявление, что Украина мешает целостности России
Представитель Путина Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно текущего состояния войны с Украиной. В ней он отметил, что Россия будет продолжать вести кровопролитную войну для "защиты" своих граждан и территорий.
Он подчеркнул, что Кремль не может допустить существования Украины на своих границах, которая, по его словам, стремится использовать любые методы для отбора у России аннексированного Крыма и четырех оккупированных областей Украины. Об этом Песков рассказал во время интервью росСМИ.
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Заявления Пескова
Президент России направляет нашу политику с целью защиты интересов наших граждан и обеспечения безопасности территорий. Мы не можем допустить угрозы на наших границах,
– отметил Песков.
По мнению представителя Путина, именно Украина представляет угрозу для граждан России и ее территорий. По этой причине Кремль не может себе позволить, чтобы на ее границах было государство, которое готово любым способом отобрать у России незаконно аннексированный Крым и четыре оккупированные области Украины.
Довольно цинично звучат эти заявления, учитывая, что самая большая угроза для России – она сама. Так, недавно появилась информация, как российские войска наносят удары управляемыми авиабомбами по собственным территориям. Также в этом случае Песков может себе вспомнить слова российского диктатора "Нравится, не нравится ..."
Представитель Путина также отметил необходимость защиты жителей новых (временных) субъектов России, в частности тех, которые находятся в зоне конфликта. Песков выразил желание освободить территории, которые якобы сейчас находятся "де-факто оккупированными киевским режимом".
У Путина впервые признали, что страна находится в состоянии войны
- Дмитрий Песков впервые за два года официально отметил, что конфликт вышел за пределы "специальной военной операции" и стал открытой войной.
- По словам Пескова, каждый гражданин России должен понимать тот факт, что их страна находится в состоянии войны, чтобы стимулировать внутреннюю мобилизацию.
- Однако официально правовой статус так называемой "СВО" остается неизменным, но фактически все это переросло в войну. Другими словами, Россия не провозглашала войну против Украины и все еще использует термин "спецоперация".