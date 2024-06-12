Так было задумано изначально, – Плетенчук ушел с должности спикера Сил обороны Юга
Источник:Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Плетенчук 12 июня сообщил, что уходит с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины. Капитан подчеркнул, что его увольнение было задуманным изначально.
В частности, как он сам отметил, после этого увольнения он вернется к исполнению обязанностей спикера Военно-Морских Сил ВСУ. Там он работал еще до назначения в Силы обороны Юга Украины.
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Плетенчук объяснил, почему ушел из Сил обороны Юга Украины
На своей странице в фейсбуке Дмитрий Плетенчук написал, что сейчас его командировка в Силы обороны Юга Украины как главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.
Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки",
– написал он.
Капитан также отметил, что свой функционал как "кризисного менеджера" он выполнил. Поэтому вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины.
"Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы настоящие профи!" – говорится в заметке.
Плетенчук также рассказал, что за время пребывания в должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины он принял участие в 177 эфирах, 15 брифингах, 19 интервью. Также за это время было несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог. В общем капитан провел на новой должности 45 суток.
Вернется ли Гуменюк на должность пресс-секретаря в Силы обороны Юга
- Украинская журналистка Анна Калюжная 10 июня рассказала, что Наталью Гуменюк действительно перевели на должность, которая не предусматривает коммуникаций с журналистами и общественностью. По словам медийщицы, и пока это как бы физически подальше от ОК "Юг".
- Калюжная сообщила, что Гуменюк сняли с должности после огласки. Калюжная также поблагодарила людей изнутри управления ВСУ, которые в третий раз помогли ответственным принять правильное решение. В то же время на какую именно должность перевели Гуменюк, журналистка сказала, что не уполномочена этого говорить.
- До этого днем 5 июня стало известно, что Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". По словам Гуменюк, ее новая должность предусматривала ответственность за "все, что касается коммуникаций" в оперативном командовании.