Во время российского обстрела погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко

В результате очередного террористического обстрела российских оккупантов 25 декабря погиб энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко. Трагедия произошла на одной из теплоэлектростанций компании.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Дмитрию Петленко погиб в возрасте 51 год.

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Российская атака унесла жизнь энергетика ДТЭК

После проведения поисково-спасательных работ тело Дмитрия было найдено под завалами. К сожалению, мужчина погиб на месте.

Он посвятил более 30 лет своей жизни энергетике, работая сначала на Запорожской ТЭС. После оккупации Энергодара он продолжил свою работу на другой станции, ежедневно борясь за свет и тепло для украинцев.

Большая потеря для семьи украинских энергетиков.

Выражаем глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Дмитрия,

– говорится в сообщении.

К слову, в ночь на 25 декабря 2024 года российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, атакуя ракетами и дронами.

ВСУ смогли сбить 113 из 184 зафиксированных целей, в частности крылатые ракеты и ударные беспилотники, но некоторые энергетические объекты подверглись разрушениям.