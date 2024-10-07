Отозвать из комитетов нардепов-беглецов: в Раде зарегистрировали постановление

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об исключении из состава комитетов депутатов-беглецов. Речь идет об Артеме Дмитруке и Андрее Одарченко.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале "Железный нардеп".

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Одарченко и Дмитрука хотят исключить из Комитетов Рады

В Верховной Раде 7 октября зарегистрировали постановление об отзыве депутатов-беглецов из состава комитетов:

Андрея Одарченко – Комитета по вопросам антикоррупционной политики;

Артема Дмитрука – Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Очень символично: первый в бегах из-за расследования НАБУ по коррупции, второй из-за дела ГБР по избиению правоохранителя. В обоих случаях профильные комитеты,

– подчеркнул Ярослав Железняк.

Заметим, что согласно с карточкой, проект постановления направили на рассмотрение Комитета.

Краткая справка. Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Однако накануне нардеп незаконно выехал из Украины.



Андрея Одарченко в ноябре 2023 года разоблачили на попытке подкупа тогдашнего председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры биткоинами. Официально нардеп границу не пересекал, однако мог сбежать.