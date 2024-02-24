Погибли два человека: в Днепре завершили спасательные работы на месте попадания в многоэтажку

Российская армия ночью 23 февраля атаковала Днепр "Шахедами", в результате чего произошел прилет в многоэтажку. В результате этого обстрела погибли два человека.

Сейчас на месте событий в Днепре завершили все необходимые спасательные работы. Всем травмированным оказали необходимую медицинскую помощь.

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В многоэтажке в Днепре завершили спасательные работы

В ГСЧС рассказали, что 24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.



В многоэтажке в Днепре, в которую попали оккупанты, завершили спасательные работы / Фото ГСЧС

В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники достали тела людей из-под завалов,

– отметили в службе.

Кроме того, в результате вражеской атаки были травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу.

Часть жителей многоэтажки отселят

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к жителям поврежденной многоэтажки. По его словам, после выводов технического отчета специалистов 18 квартир придется отселить.

Город компенсирует владельцам временную аренду жилья – как мы делали для людей из 118-го дома на Победе,

– сказал он.

Городской голова также отметил, что в уцелевшей части дома состояние коммуникаций позволяет "закольцевать" воду, отопление, электричество и газ. Поэтому жители домов смогут остаться у себя.

Филатов со сдержанным оптимизмом также отметил, что, поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы быстро восстановить разбитые секции, что позволит вернуть людям квартиры, скорее всего, даже с минимальным ремонтом.

Россияне обстреляли Днепр "Шахедами"