Погибли два человека: в Днепре завершили спасательные работы на месте попадания в многоэтажку
Источник:ГСЧС
Российская армия ночью 23 февраля атаковала Днепр "Шахедами", в результате чего произошел прилет в многоэтажку. В результате этого обстрела погибли два человека.
Сейчас на месте событий в Днепре завершили все необходимые спасательные работы. Всем травмированным оказали необходимую медицинскую помощь.
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В многоэтажке в Днепре завершили спасательные работы
В ГСЧС рассказали, что 24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.
В многоэтажке в Днепре, в которую попали оккупанты, завершили спасательные работы / Фото ГСЧС
В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники достали тела людей из-под завалов,
– отметили в службе.
Кроме того, в результате вражеской атаки были травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу.
Часть жителей многоэтажки отселят
Мэр Днепра Борис Филатов обратился к жителям поврежденной многоэтажки. По его словам, после выводов технического отчета специалистов 18 квартир придется отселить.
Город компенсирует владельцам временную аренду жилья – как мы делали для людей из 118-го дома на Победе,
– сказал он.
Городской голова также отметил, что в уцелевшей части дома состояние коммуникаций позволяет "закольцевать" воду, отопление, электричество и газ. Поэтому жители домов смогут остаться у себя.
Филатов со сдержанным оптимизмом также отметил, что, поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы быстро восстановить разбитые секции, что позволит вернуть людям квартиры, скорее всего, даже с минимальным ремонтом.
Россияне обстреляли Днепр "Шахедами"
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что 23 февраля россияне атаковали область своими беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". В конце концов стало известно, что пострадала многоэтажка.
- В результате атаки в доме разрушены три квартиры, еще две – повреждены. Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе.
- Кроме 2 погибших, сообщали также о 8 раненых. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях.
- Полицейские также показали первые мгновения удара по многоэтажке в Днепре. Правоохранители мгновенно прибыли на место попадания и оперативно помогли людям в поврежденном доме.