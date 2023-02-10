Днепр атаковали "Шахидами": как наши силы сбили все – шокирующее видео

В Днепре украинские военные уничтожили вражеские "Шахиды", пытавшиеся атаковать область. Украинские защитники успокоили людей, рассказав, что ничего не прилетело.

Видео наши бойцы обнародовали на рассвете 10 февраля. На кадрах заметно, как пылает вражеская техника.

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Что известно об уничтожении вражеских дронов

Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже,

– сообщили в оперативном командовании "Восток".

Более того, наши военные также добавили видео, на котором заметно, как пылают сбитые в полночь против 10 февраля "Шахиды".

Как пылают вражеские "Шахиды": смотрите видео

"Держим строй, приближаем Победу!" – отметили украинские военнослужащие.

Что известно о вражеских дронах