Днепр атаковали "Шахидами": как наши силы сбили все – шокирующее видео
10 февраля 2023, 06:31Читати новину українською
Источник:Воздушное командование "Восток"
В Днепре украинские военные уничтожили вражеские "Шахиды", пытавшиеся атаковать область. Украинские защитники успокоили людей, рассказав, что ничего не прилетело.
Видео наши бойцы обнародовали на рассвете 10 февраля. На кадрах заметно, как пылает вражеская техника.
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Что известно об уничтожении вражеских дронов
Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже,
– сообщили в оперативном командовании "Восток".
Более того, наши военные также добавили видео, на котором заметно, как пылают сбитые в полночь против 10 февраля "Шахиды".
Как пылают вражеские "Шахиды": смотрите видео
"Держим строй, приближаем Победу!" – отметили украинские военнослужащие.
Что известно о вражеских дронах
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 8 февраля, что россияне не запускают "Шахиды" по Украине в последние недели, ведь боятся нашего оружия. Следует заметить, что прошлые атаки врага были неудачными.
- По словам спикера, враги боятся немецких самоходных зенитных установок Gepard, французских САУ Caesar, зенитно-ракетных комплектов, в том числе и БУКов, С-300, а также мобильных огневых групп.
- Однако Юрий Игнат объяснил, что оккупанты дальше хотят построить завод по производству дронов на своей территории где-то в глубине России. Более того, по данным ISW, российские оккупанты могут использовать завод по производству иранских дронов в Таджикистане.