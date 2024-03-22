Только выехал на маршрут: в результате удара по Днепровской ГЭС погиб водитель троллейбуса
Источник:Иван Федоров
Враг совершил очередной акт терроризма и нанес несколько ракетных ударов по Днепровской ГЭС. Под атаку попал троллейбус, который в тот момент двигался по плотине.
Информация о том, что враг обстрелял крупнейшую ГЭС в Украине, начала распространяться еще утром. Впоследствии в Укргидроэнерго подтвердили, что Россия действительно нанесла ракетные удары по плотине ДнепроГЭС.
Важно Днепровская ГЭС под ударом россиян: все, что известно о вражеском теракте 22 марта
Во время удара погиб мужчина
Первым об ударе по ДнепроГЭС сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он заявил, что под удар попал троллейбус, который в момент атаки ехал по плотине. Андрющенко также сообщал, что в салоне находились люди, однако эта информация не подтвердилась.
Как уточнил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в салоне троллейбуса находился только водитель – 62-летний мужчина. К сожалению, он погиб.
Журналист Денис Казанский утверждает, что троллейбус только вышел на маршрут, как враг наносил ракетные удары по Днепровской ГЭС.
Всего в Запорожской области в результате ракетных ударов погибли 3 человека, еще 20 – получили ранения.
Что известно о ракетном ударе по Днепровской ГЭС
- На рассвете 22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по крупнейшей ГЭС Украины – Днепровской. В Укргидроэнерго сообщили, что после атаки вспыхнул пожар, однако угрозы прорыва дамбы нет. В Укрэнерго добавили, что повреждения серьезные, однако они касаются только электростанции и влияют на генерацию электроэнергии.
- В Офисе генпрокурора впоследствии сообщили, что в ДнепроГЭС попали аж 8 ракет. Сейчас объект выведен из строя.
- В результате удара по Днепровской ГЭС в Днепр вытекли нефтепродукты. Специалисты уже отобрали пробы воды и отправили их на экспертизу. Как последствия для окружающей среды – станет известно позже.
- Момент ударов по ДнепроГЭС попал на видео. Кроме того, атака по критически важному объекту транслировалась в прямом эфире с камер наблюдения.
- Важно отметить, что оккупанты готовились к удару и сообщали о нем за день до атаки. Так, кремлевские пропагандисты утверждали, мол, "ВСУ готовятся нанести удар по плотине ДнепроГЭС". Очевидно, российские пропагандисты таким образом хотели снять с себя ответственность, как они это делали в случае с подрывом Каховской ГЭС.