Только выехал на маршрут: в результате удара по Днепровской ГЭС погиб водитель троллейбуса

Враг совершил очередной акт терроризма и нанес несколько ракетных ударов по Днепровской ГЭС. Под атаку попал троллейбус, который в тот момент двигался по плотине.

Информация о том, что враг обстрелял крупнейшую ГЭС в Украине, начала распространяться еще утром. Впоследствии в Укргидроэнерго подтвердили, что Россия действительно нанесла ракетные удары по плотине ДнепроГЭС.

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Во время удара погиб мужчина

Первым об ударе по ДнепроГЭС сообщил Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он заявил, что под удар попал троллейбус, который в момент атаки ехал по плотине. Андрющенко также сообщал, что в салоне находились люди, однако эта информация не подтвердилась.

Как уточнил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в салоне троллейбуса находился только водитель – 62-летний мужчина. К сожалению, он погиб.

Журналист Денис Казанский утверждает, что троллейбус только вышел на маршрут, как враг наносил ракетные удары по Днепровской ГЭС.

Всего в Запорожской области в результате ракетных ударов погибли 3 человека, еще 20 – получили ранения.

Что известно о ракетном ударе по Днепровской ГЭС