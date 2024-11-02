На Днепропетровщине прогремел взрыв: среди раненых – дети

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом снова оказалась Днепропетровщина.

Россия атаковала Днепропетровскую область. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Смотрите также Операция в Курской области: Украина использовала тактику Германии во Второй мировой

Среди раненых – дети

В областной военной администрации отметили, что взрыв прогремел в Днепровском районе.

Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, пять человек ранены. Среди них двое детей. Информацию. уточняют, поэтому она может меняться.

Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе использования баллистического вооружения с восточного направления. Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто целями становятся именно объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, во время ночной атаки дронами-камикадзе российские БпЛА повредили 8 частных домов и другие сооружения на Киевщине, оставив 1860 абонентов без электричества. В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, а также сгорел комбайн в частном хозяйстве.