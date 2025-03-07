В Днепропетровской области образовали новую военную администрацию: президент подписал указ

В Днепропетровской области образовали новую военную администрацию. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Офиса Президента и сообщение начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в телеграм-канале.

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Какую военную администрацию образовали в Днепропетровской области

В указе указано, что во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент Украины постановляет образовать Новопавловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа,

– говорится в документе.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 7 марта.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже объяснил, что теперь в Новопавловскую сельскую военную администрацию должны назначить начальника. Именно он и будет заниматься прифронтовой общиной.

Интересно, что Новопавловка расположена почти в 13 километрах от линии фронта в Донецкой области. По сути, это первый населенный пункт, который расположен на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Где расположена Новопавловка: смотрите на карте

К слову, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, говоря об угрозе наступления россиян на Днепропетровскую область, отмечал, что оккупанты еще не выполнили задачу – дойти до административных границ Донецкой области. Именно от этого будет зависеть, как будут развиваться события дальше.