"До 2014 года мы имели руины": в Минобороны рассказали об изменениях в ВСУ
В Вооруженных силах Украины есть немало проблем. Их нельзя отрицать, но над ними нужно продолжать работать.
Развитие ВСУ набирает все большие обороты. Об изменениях рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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"Нужно понимать, что фактически государство обратило внимание на ВСУ только тогда, когда началась война. До 2014 года мы имели полную руину", – подчеркнула Маляр.
Движение изменений в ВСУ набирает обороты
По ее словам, быстро и восстановить личный состав, и заинтересовать людей, и найти механизм, каким должен быть престижный работодатель, очень сложно. Однако пока есть не только политическая воля.
Часть реформ уже написали, часть – приняли, часть – уже начали реализовывать. Движение перемен, которое набирает обороты, беспрецедентно в ВСУ,
– заметила Маляр.
Она отметила, что знает о тех проблемах, о которых указали аналитики фонда "Возвращайся живым". Министерство обороны сотрудничает с этой организацией.Справка. Согласно данным одного из крупнейших фондов "Возвращайся живым", который помогает нашим защитникам, 65% украинских военных освобождаются после своего первого контракта, ведь имеют большие возможности трудоустройства на гражданском рынке труда. Основные причины кадровых изменений в армии – отношение со стороны армейской системы, качество менеджмента, лидерство и возможность карьерного роста.
"Нечего отрицать. Со всеми освещенными проблемами мы сегодня работаем. Очень хорошо об этом знаем и ни в коем случае не скрываем", – добавила заместитель главы Министерства обороны.
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Полное интервью с Анной Маляр: смотрите видео
Вооруженные силы Украины: последние новости
- Еще 4 февраля стало известно о проведении оперативного сбора Вооруженными силами Украины. В нем приняли участие представители ВС Великобритании.
- ВСУ регулярно проводят учения, чтобы оттренировать свои навыки. В 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного военные, например, осваивали американский "истребитель бункеров".
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что численность украинской армии составляет 261 тысячу человек.
- За один год наше государство поднялось на 3 строчки в рейтинге сильнейших армий мира. Мы возглавили 22 место между Тайванем и Канадой.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что из-за войны произошли изменения в украинской армии. По его словам, пройдя сложный путь развития, сейчас наше государство является одним из ведущих в военной отрасли.
- Согласно опросу, у украинцев, по сравнению с 2021 годом, доверие к армии выросло на 6%. ВСУ теперь доверяют 72% наших граждан.