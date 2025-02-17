До 30 тысяч военных и поддержка США: в Washington Post узнали план Европы по миротворцам

Европейцы могут отправить в Украину своих военных. Но они хотят удостовериться, что США поддержат этот шаг, и не только политически.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о плане Европы отправить войска в Украину

Как отметили медийщики, силы "успокоения" или "сдерживания" будут состоять из нескольких бригад. Предположительно, это будет от 25 тысяч до 30 тысяч военнослужащих. Они "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы демонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

Кроме этого, если возникнет необходимость нарастить силы и быстро перемещаться, военные могут быть поддержаны большими силами за пределами Украины.

Европейские государства пока обсуждают план. Лидерство в этом вопросе у Франции. Страна продвинулась в планировании больше всего и может отправить в Украину около 10 тысяч солдат.

В авангарде и Великобритания. И Париж, и Лондон имеют ядерное оружие, в отличие от других стран ЕС. Всего в обсуждении принимали участие не менее 10 стран, в частности, Польша, Нидерланды, Германия, страны Северной Европы и Балтии.