До 40 ракет из 9 самолетов Ту-95мс и 3 десятка дронов, – Залужный рассказал о ночной атаке

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Кроме того, наше государство атаковали иранскими дронами Shahed-136/131.

Валерий Залужный объяснил, что Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Следует отметить, что только над Киевом и окрестностями, по данным КГВА, сбили более 40 воздушных целей.

Смотрите также В ОК "Юг" рассказали, использовал ли ночью враг "Калибры"

Чем Россия атаковала Украину ночью

Украинский генерал рассказал, что российские захватчики выпустили по Украине:

до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря;

с северного и южного направлений – атаковали ориентировочно 35 иранскими дронами Shahed-136/131.

Наши военные уничтожили в небе над Украиной 67 вражеских воздушных целей. Валерий Залужный объяснил, что работала противовоздушная оборона в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад". Они сбили:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БПЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.



Сколько ракет и дронов сбили наши военные / Инфографика Генштаба ВСУ

Россия массированно атаковала Украину ночью