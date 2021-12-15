До конца года: у Путина подтвердили возможность еще одного разговора с Байденом

В Кремле заявляют, что Джо Байден и Владимир Путин могут провести еще один разговор до конца 2021 года. Однако о сроках пока ничего неизвестно.

Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков.

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Действительно, может состояться еще один разговор (Джо Байдена и Путина), но пока конкретных договоренностей по срокам нет,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее Песков говорил о том, что президенты США и России договорились провести переговоры в видеоформате после того, как их доверенные представители оценят ситуацию у границ Украины.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор между политиками длился более 2 часов и происходил в видеорежиме.

Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".

Американский президент также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.

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Джо Байден и Путин 7 декабря провели онлайн-встречу, во время которой обсудили стягивание российских войск к границам украинского государства.