До последней капли крови, – Залужный рассказал, как Украина будет защищаться от России

Валерий Залужный уверен, что украинские военные будут защищать родную землю "до последней капли крови". По его словам, ВСУ внимательно следят за действиями России вблизи украинских границ.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил отметил, что Украина не намерена на кого-то нападать. Об этом он сообщил в интервью британскому телевизионному каналу Sky News.

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Мы будем защищать свою землю до последней капли крови. Я должен наоборот людей успокаивать, чтобы они спокойно спали в своих домах. Поэтому еще раз повторюсь, что наши ВСУ воюют 8-й год, ведут операцию на территории Донецкой и Луганской областей и готовы вести операцию на территории других областей,

– сказал генерал-лейтенант.

Отвечая на вопрос, смогут ли 260 000 украинских военных противостоять вторжению России, Валерий Залужный подчеркнул: "Мы противодействуем наступлению с 2014 года. Конечно, будем".

Он добавил, что сейчас Вооруженные силы гораздо лучше оснащены, обучены и подготовлены, чем 8 лет назад.

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