До тысячи человек: власти заявили о задержании протестующих в Алматы

В крупнейшем казахском городе Алматы с 8 января задержали около семи сотен человек. По данным властей, у них было оружие и награбленное имущество.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана. Речь идет о задержании с 8 по 10 января 2022 года.

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В Алматы власти задержали почти 700 человек

В период с 8 января 2022 года в Алматы и Алматинской области силами спецподразделений КНБ, МВД, Минобороны и Нацгвардии задержаны 675 подозреваемых,

– заявили в ведомстве.

Власти также объяснили, что во время обысков у этих людей обнаружили:

оружие;

боеприпасы;

поддельные документы работников правоохранительных органов;

награбленное имущество.

Протесты в Казахстане: основное

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, после поднятия цен на газ. Несмотря на их снижение, люди потребовали политических изменений в стране и улучшения качества уровня жизни. Протесты бушевали ориентировочно в 15 городах страны. За это время власти задержали более 7 тысяч человек.

В частности, 5 января жительница Алматы заявила, что протестующие делятся на два типа: желающие мирного протеста, провокаторы, которые все разрушают и поджигают.

Жесточайшие стычки произошли в крупнейшем городе Казахстана Алматы. В частности, 7 января людей предупреждали о "зачистках".

8 января в городе были слышны выстрелы. Перед тем власти разрешили стрелять на поражение.

Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Однако из-за попадания пуль в городе погибли двое детей – 11-летний мальчик и 4-летняя девочка. Еще один ребенок находится в больнице.

Еще один ребенок находится в больнице. 10 января власть объявила общенациональный траур по погибшим во время протестов, однако их количество до сих пор не назвали.

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