Неотложные поставки боеприпасов и помощь США: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на 390-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Глава государства сообщил о важных решениях на международной арене.

Во время обращения к украинцам Зеленский отметил, что в Евросоюзе согласовали план, чтобы ускорить поставки Украине снарядов для артиллерии. "Вес этого решения – 2 миллиарда евро", – сказал президент.

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ЕС предусмотрел неотложные поставки боеприпасов

Зеленский добавил, что предусмотрены как безотлагательные поставки, так и производство боеприпасов.

Это стратегический шаг. То, что придает уверенность в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной,

– сказал украинский лидер.

Зеленский обратился к украинцам на 390-й день войны: видео

Кроме того, глава государства вспомнил новый пакет военной помощи от США на 350 миллионов долларов.

Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов.

– сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и всех американцев.

Зеленский провел три международных разговора

Зеленский сообщил, что пообщался с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество – гуманитарные и политические вопросы.

"А также наши общие возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией. Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства", – рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский пообщался с премьером Ирландии, которого поблагодарил за присоединение его государства к группе, которая готовит трибунал по агрессии России.

Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией.

"Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за самое первоначальное преступление, которое породило все другие преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание", – отметил президент.

Зеленский добавил, что этот вопрос также обсуждался на конференции министров юстиции Европы.

"Я обратился к участникам Конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан", – сказал президент.

Зеленский обсудил с австрийским канцлером и ирландским премьером возможности лечения и реабилитации украинцев, раненых российским оружием.

Зеленский поговорил с Рютте

Президент рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время разговора стороны сосредоточились на оборонных вопросах, "на вполне практичных шагах, которые помогут реализовать нашу формулу мира".

Я проинформировал о ситуации на передовой, о наших основных потребностях и возможностях,

– сказал Зеленский.

Он поблагодарил Рютте "за полное понимание ситуации и за неизменную веру в то, что сила европейских ценностей крепче, чем российская ненависть к европейской свободе".

Президент поблагодарил украинских воинов

Во время обращения Зеленский поблагодарил наших воинов, которые дерутся за Украину.

"56-я и 57-я отдельные мотопехотные бригады – спасибо вам, ребята! Спасибо за силу и устойчивость в обороне Бахмута! Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, десантники "Семьдесятдевятки", морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, 74-й отдельный разведбат, наши артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь" – я рад, что могу неизменно благодарить вас за результаты, за прочность, за стойкость на Донетчине!

Херсонское направление... 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – молодцы, ребята! Неизменно меткие, неизменно сильные!", – резюмировал президент.