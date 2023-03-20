Під час звернення до українців Зеленський відзначив те, що в Євросоюзі погодили план, щоб прискорити постачання Україні снарядів для артилерії. "Вага цього рішення – 2 мільярди євро", – сказав президент.

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ЄС передбачив невідкладне постачання боєприпасів

Зеленський додав, що передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною,

– сказав український лідер.

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Крім того, глава держави згадав про новий пакет військової допомоги від США на 350 мільйонів доларів.

Це ракети для HIMARS, артилерійські та інші боєприпаси – усе, що дійсно необхідне, щоб підтримати наших воїнів,

– сказав Зеленський.

Він подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й усім американцям.

Зеленський провів три міжнародні розмови

Зеленський повідомив, що поспілкувався з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Сторони обговорили двосторонню співпрацю – гуманітарні та політичні питання.

"А також наші спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією. Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави", – розповів глава держави.

Крім того, Зеленський поспілкувався з прем'єром Ірландії, якому подякував за приєднання його держави до групи, яка готує трибунал щодо агресії Росії.

Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною,

– сказав президент.

Він наголосив, що недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією.

"Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення", – зазначив президент.

Зеленський додав, що це питання також обговорювало під час конференції міністрів юстиції Європи.

"Я звернувся до учасників Конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний", – сказав президент.

Зеленський обговорив з австрійським канцлером та ірландським прем'єром можливості лікування та реабілітації українців, які були поранені російською зброєю.

Зеленський поговорив з Рютте

Президент розповів, що провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час розмови сторони зосередилися на оборонних питаннях, "на цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру".

Я поінформував про ситуацію на передовій, про наші основні потреби й можливості,

– сказав Зеленський.

Він подякував Рютте "за повне розуміння ситуації й за незмінну віру в те, що сила європейських цінностей міцніша, ніж російська ненависть до європейської свободи".

Президент подякував українським воїнам

Під час звернення Зеленський подякував нашим воїнам, які б'ються за Україну.

"56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута! Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники "Сімдесятдев'ятки", морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ" – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині!

Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!", – резюмував президент.