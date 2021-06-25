Это дар от родителей, – Добкин заставил нардепку из "Голоса" раздеться в прямом эфире

Какую оценку дать персоне Виктора Януковича? Вокруг этого поспорили бывший народный депутат Михаил Добкин и действующая нардепка из "Голоса" Юлия Клименко в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Впрочем, основательной дискуссии не вышло. Янукович, напомним, бежал из Украины в 2014, а ныне является заочно осужденным за государственную измену.

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Добкин и Клименко поконфликтовали из-за Януковича

Михаил Добкин (бывший член "Партии регионов") заявил, что Виктор Янукович (бывший глава этой политической силы) на посту президента никого не обманывал. А, мол, Юлия Клименко (народный депутат из партии "Голос"), которая с таким утверждением не согласилась, вообще пришла в студию в цветах "Партии регионов".

Действительно, нардепка была одета в синее платье и белый блейзер.

Клименко с юмором восприняла замечание Добкина. Мол, разве в бело-голубом нельзя ходить? Но решила не развивать дискуссию вокруг цветов.

Смотрите, ради вас – я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое. Я буду в синем,

– сказала депутатка, и действительно сняла блейзер.

Так что получилось так, что своими словами Добкин фактически заставил Клименко частично раздеться. А после этого прокомментировал: "То, что сейчас произошло – это просто мой дар от родителей".



Слова Добкина привели к тому, что Клименко частично разделась / Скриншот эфира

К теме о скандалах в эфирах:

17 июня Ирина Верещук и Владимир Омелян устроили перепалку из-за Укравтодора.

А 2 июня поссорились Владимир Арьев и Михаил Добкин, обвинив друг друга во лжи.

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