Добрягались ядеркой: в России сняли с должности командующего Тихоокеанским флотом
В России после проверки отправили в отставку Командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. Он пробыл в должности с мая 2022 года.
Авакянц получил новое место. РосСМИ написали об этом со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Трутнева, пишет 24 Канал.
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Что известно об увольнении Авакянца
Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что после ухода с должности Авакянц будет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и "патриотического" воспитания.
Следует заметить, что в состав Тихоокеанского флота России входит 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Именно она в ноябре 2022 года во время боев за Павловку в Донецкой области и в феврале 2023 года при неудачной попытке наступления на Угледар понесла огромные потери и фактически была разбита.
Срочная проверка Тихоокеанского флота
14 апреля Россия внезапно решила проверить Тихоокеанский флот. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все корабли привели в полную боевую готовность, подняли весь экипаж.
В России заявили, что главная цель проверки: "Наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника".
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что проверку должны были провести в три этапа:
- флот должны были привести в полную боевую готовность, проверить очередные силы ПВО и подразделения авиации;
- развернуть силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки;
- отработать учебно-боевые задания.