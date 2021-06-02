Добро пожаловать, – Лукашенко ответил боевикам о выдаче Протасевича

Боевики "ЛНР" смогут "посетить" задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича. По меньшей мере, самопровозглашенный президент этой страны Александр Лукашенко не против такого визита.

Он сказал, что "следователи из Донбасса", если захотят, могут приехать в Беларусь: "Добро пожаловать к нам". Такое заявление прозвучало во время совещания у Лукашенко по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня.

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Лукашенко "приветливо пригласил" боевиков из Донбасса в Беларусь

"Есть нюанс: на Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям", – сказал Лукашенко, говоря о задержанных в Минске Романе Протасевиче и его девушке Софии Сапеге.

Я напомнил это президенту Путину. И сказал, что если у них (представителей "ЛНР" – 24 канал) будут вопросы – добро пожаловать к нам. Пожалуйста, задавайте им вопросы, они же людей убивали там, на Донбассе,

– заявил Лукашенко.

Примечательно, что самопровозглашенный президент Беларуси ни на минуту не сомневается, что о приглашении для боевиков надо говорить именно Путину (ведь, действительно, именно он их контролирует).

Коротко о задержании Протасевича в Минске

Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали 23 мая в Минске – а для этого принудительно посадили самолет Ryanair под вымышленным предлогом возможного взрыва.

Протасевич был главным редактором крупнейшего белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA, который во время протестов в Беларуси имел огромную популярность.

После задержания Протасевича в Минске российские СМИ распространили информацию о его участии в войне на Донбассе в составе батальона "Азов". Однако там говорят, что парень на фронте выполнял только журналистские обязанности.