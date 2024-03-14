Старые элиты – на свалку истории: почему именно добровольцы будут формировать новую власть

Война за Украину покончила со Второй республикой и заложила фундамент для Третьей. Постсоветская элита самоустранилась. Зато на ее место постепенно приходят новые личности, которые требуют новых героических праздников. Один из них – День украинского добровольца. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Памятную дату Верховная Рада установила в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм добровольных защитников независимости и суверенитета нашего государства.

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Этот день выбрали неслучайно. 14 марта 2014 года первые 500 бойцов Самообороны Майдана прибыли в лагерь в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона. Впоследствии за максимально короткое время были созданы такие батальоны, как "Азов", "Донбасс", "Айдар", "Днепр" и еще более 30 формирований на базе примерно 5 тысяч добровольцев.

Впоследствии большинство из них станут частью Нацгвардии и ВСУ. В то же время отдельно будут действовать добровольческие формирования, независимые от силовых структур ("ОУН", "Правый сектор" и т.д.). Их всех объединяло бескорыстное желание служить, защищать и спасать Родину.

Одной из главных причин формирования отдельных независимых батальонов была критическая ситуация в стране. Шли первые дни после победы Революции Достоинства. В Вооруженных Силах, полуразрушенных властью Януковича, критически не хватало боеспособных подразделений, чтобы остановить агрессию России на Донбассе и в Крыму. Во внутренних войсках и милиции царила полная дезорганизация. Многие сбежали вслед за Януковичем. Поэтому действовать нужно было быстро и неординарно.

Мой добровольческий опыт

Сейчас, анализируя историю тех событий, я уверен, что ставка на быстрое создание добробатов себя вполне оправдала. Несмотря на различные оценки Антитеррористической операции, от захватов до откровенной лжи, роль добробатов в 2014 – 2015 годах не отрицается практически никем.

Добровольцы смогли нанести большие потери российским наемникам и остановить их продвижение на Востоке. Фактически они стали нашим асимметричным ответом. Ответом, которого враг не то что не ждал, а даже не закладывал в свои прогнозы.

Я очень горжусь тем, что был среди тех первых добровольцев. Помню, как меня тогда очень возмущала ситуация в стране. Особенно все эти разговоры о "братских народах", "два языка"... Когда произошла аннексия Крыма, для меня с военной точки зрения все стало окончательно понятно: Россию можно остановить только оружием. Это была последняя капля для принятия решения – я стал добровольцем подразделения "Азов".

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Затем приобретенные знания и навыки в "Азове" помогли мне быть полностью собранным 24 февраля 2022 года. Мой мозг и тело четко понимали, что нужно делать, куда идти, с какими людьми и о чем общаться, кого собирать. Когда к нам присоединилось около 600 человек, мы начали выполнять небольшие боевые задачи, разворачивать блокпосты, образовывать подразделения. А 6 марта уже приступили к выполнению важных боевых задач.

Сегодня, как и в самые тяжелые времена нашей истории, тысячи женщин и мужчин добровольно защищают независимость Украины, свободу и свободу своего народа. Я уверен, что впоследствии они станут новой украинской элитой. Элитой, которой будет гордиться новая украинская армия и государство.

Правовая ловушка для добровольцев

Однако несмотря на значительную роль добровольческих формирований, государство за 10 лет так и не очертило четких правовых рамок для предоставления добровольцам, которые не входили в состав никаких сил безопасности и обороны, статуса "участника боевых действий". Ведь по нынешнему законодательству (законами 2019 и 2023 годов) и добровольцам-участникам АТО, и добробатам 2022-го приходится проходить через довольно сложную бюрократическую процедуру.

Причем самым большим препятствием для участников АТО является необходимость собирать справки фактически задним числом – за 2014 – 2015 годы. Говорится о подтверждении командира бригады, с которым сотрудничало добровольческое подразделение, и справку из Антитеррористического центра. Во многих случаях собрать их уже почти невозможно.

Первопричиной проблем для добровольцев февраля – марта 2022 года является необходимость собирать показания трех свидетелей (для раненых бойцов – двух свидетелей) о своем непосредственном участии в защите Украины. Ведь главное условие – свидетель должен иметь статус УБД.

На практике такое условие сложно выполнить. Многие добровольческие отряды, которые участвовали в первой фазе войны, состояли исключительно из добровольцев. Или командиры менялись. Некоторые из них уже, к сожалению, погибли. И закон признает добровольцами только тех, кто воевал с 24 февраля до 25 марта 2022 года. Потому что дальше, по странной логике народных избранников, они уже должны были быть мобилизованы или заключить контракт.

Причем окончательное решение по обеим категориям добровольцев остается за межведомственной комиссией Минветеранов. А там пока не спешат с признанием добробатов.

Всего было легализовано примерно 670 добровольцев АТО и 118 добровольцев после полномасштабного вторжения. И это, конечно, мизерное количество тех, кто действительно внес свою долю в оборону страны.

Фактически бойцы добровольческих формирований попали в правовую ловушку. В критическое для страны время они усилили ВСУ. Причем пришли не по принуждению, а по собственной воле. Однако никаких документов или свидетельств, что они были на передовой, не имеют. А значит, не могут претендовать даже на минимальные привилегии и льготы от государства. Хотя, бесспорно, заслуживают этого.

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Другое дело, что даже получив статус УБД, их объем льгот и привилегий все равно меньше, чем у военнослужащих. Так, семьи погибших добровольцев имеют право на меньшую единовременную выплату, чем семьи погибших военнослужащих: чуть более 2 миллионов гривен вместо 15 миллионов. Вместо "военных" пенсий члены их семей получат "гражданские" выплаты, которые назначаются после потери кормильца.

Выглядит так, будто добровольцы – это ветераны "второго сорта", о которых вспоминают только на День украинского добровольца. И такой подход со стороны государства не выдерживает никакой критики.

Появится ли новая элита?

Конечно, пока идет война, рано давать оценку феномену добровольцев. Людей, которые по зову сердца в 2014, а затем в 2022 году останавливали первые колонны врага на Харьковщине и Сумщине. С ружьями шли против танков, чтобы не дать захватить столицу. Почти "голыми руками" останавливали россиян под Черниговом. И то, что сегодня в столице развевается желто-синий флаг, во многом – их заслуга.

На мой взгляд, все, кто пришел добровольно в ТЦК, пополнил ряды теробороны или добровольческие отряды, имеют право сегодня праздновать. Включая тех, кто всячески помогает защитникам и готов стать в их ряды завтра. Все мы добровольцы, и это – наш праздник.

Впоследствии значительное количество добровольцев составит основу новой управленческой элиты Украины. Элиты, которая подготовит страну к отражению любых угроз в будущем. Обеспечит быстрые и качественные реформы с целью интеграции в ЕС. Проведет честные и прозрачные выборы. Сейчас я изложу основания для такой позиции.

Во-первых, среди добровольцев есть очень разные люди по возрасту, подготовке и профессии. Например, в мое подразделение в первые дни войны добровольно пришли как студенты и IT-шники, так и бизнесмены со средним и высоким уровнем дохода. Но ключевую роль сыграло то, что все они пошли защищать Украину по зову сердца, не требуя ничего взамен. Такие светлые люди, я уверен, смогут трансформировать систему и заложить новые ценности.

Во-вторых, все они пришли добровольно. Никто никого не заставлял отправляться на фронт, не пугал ТЦК. Собственно, в самом названии "доброволец" (добро и воля) – уже заложено искреннее желание стать на защиту государства не по принуждению, а по собственной воле. Так же они проявят и свои лучшие черты, когда нужно будет защищать не только территории, но и политические, экономические и другие интересы государства. Недаром от самих бойцов добровольческих частей часто можно услышать: "Если не я, то кто?".

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В-третьих, люди, которые воюют в составе добровольческих батальонов, получают неоценимый боевой опыт. Опыт, который в будущем поможет решить немало общественно-политических и экономических проблем, накопившихся в условиях войны на истощение. Недаром из 44 американских президентов 12 были военными (Вашингтон, Джексон, Грант, Эйзенхауэр и другие).

Да, возможно, кому-то сейчас трудно поверить в приход новых государственников на фоне всего того, что происходило в стране в течение 30 лет. И, конечно, противостояния со старой коррумпированной политической элитой не избежать. Пусть на словах последние будто бы поддерживают движение Украины в ЕС, по факту каждый из них имеет свои связи и зависимости от России. Старым элитам не нужна новая Украина. Они хотят после войны вернуть все так, как было.

Поэтому другого пути, чем брать ситуацию в свои руки и отправлять старые элиты на свалку истории, у нас нет. Конечно, они будут сопротивляться. Но ни одна из них не должна формировать новую власть.

Собственно, подтверждение того, что добровольцы должны быть новой элитой, можно найти в Древней Греции. Там гражданином мог быть только тот, кто был готов выступить на защиту общества и всячески работать на его благо. Именно таких граждан отбирали в господствующий слой. А тот впоследствии создал образцы демократии, основные элементы которой присутствуют сейчас во всех современных демократических государствах. Поэтому именно элита из добровольцев, по моему мнению, должна стать основой для развития новой успешной Украины.