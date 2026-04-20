Несколько дней с пленным россиянином в окопе: доброволец из США рассказал о боях на Запорожье

Оккупанты пытаются прорваться на Запорожье. Однако Силы обороны Украины выстроили там эффективную оборону, которая помогает брать в плен многих россиян.

Бывший разведчик-снайпер морской пехоты США, ветеран войны в Афганистане и Ираке, доброволец международного легиона ВСУ Мэттью Сэмпсон рассказал 24 Каналу, что украинские подразделения быстро фиксируют оккупантов, которым удается прорваться вперед. Многих из них удается взять в плен. Некоторые его боевые товарищи по несколько дней находились в окопах с пленными россиянами из-за проблемы с безопасной эвакуацией.

Оккупанты всегда удивляются в плену

По словам американца, россияне убеждены, что их в плену ждет "ад". Но потом у оккупантов начинается прозрение. Ведь в плену к ним относятся вполне нормально. Тогда время от времени случаются интересные истории.

Россияне воочию видят, что их обманывали всю жизнь в отношении украинцев. Они это осознают. Мне дает это надежду. Когда они осознают, что никто их не убьет, тогда они начинают помогать нашим, предоставляют разведывательную информацию. Например, рассказывают, где дальше будут наступать оккупанты. Эта информация позволяет срывать их наступление,

– сказал американец.

Потом Мэттью Сэмпсон намерен отправиться в Соединенные Штаты, где будет общаться с представителями Конгресса. Он будет доносить информацию о потребностях Украины на поле боя и в целом ситуацию на фронте.

