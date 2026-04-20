Колишній розвідник-снайпер морської піхоти США, ветеран війни в Афганістані й Іраку, доброволець міжнародного легіону ЗСУ Меттью Семпсон розповів 24 Каналу, що українські підрозділи швидко фіксують окупантів, яким вдається прорватися вперед. Багатьох з них вдається взяти в полон. Деякі його бойові товариші по кілька днів перебували в окопах з полоненими росіянами через проблему з безпечною евакуацією.

Окупанти завжди дивуються в полоні

За словами американця, росіяни переконані, що на них в полоні чекає "пекло". Але потім в окупантів починається прозріння. Адже в полоні до них ставляться цілком нормально. Тоді час від час трапляються цікаві історії.

Росіяни на власні очі бачать, що їх дурили все життя щодо українців. Вони це усвідомлюють. Мені дає це надію. Коли вони усвідомлюють, що ніхто їх не вб'є, тоді вони починають допомагати нашим, надають розвідувальну інформацію. Наприклад, розповідають, де далі наступатимуть окупанти. Ця інформація дає змогу зривати їхній наступ,

– сказав американець.

Згодом Меттью Семпсон має намір вирушити до Сполучених Штатів, де спілкуватиметься з представниками Конгресу. Він буде доносити інформацію про потреби України на полі бою та загалом ситуацію на фронті.

