Доброволец из Тайваня погиб на войне против России, – СМИ

На войне против России погиб тайваньский доброволец, воевавший на стороне Украины. Он погиб в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на China Times News.

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Гибель тайваньского наемника в Украине

Сообщается, что Ву Чжунда получил приказ пробраться на линию фронта с группой специальных операций. Однако в результате российского обстрела он был серьезно ранен, и, к сожалению, погиб.

Ву Чжунда когда-то служил в Командовании специальных операций армии как солдат специального назначения. После многих лет службы и выхода на пенсию он присоединился к Международному легиону Республики Китай на полгода. Затем он присоединился к украинской регулярной армии как доброволец. Известно, что спецназовец воевал в Луганской области.

В середине 2024 года Ву ненадолго вернулся в свою страну, чтобы побыть со своей семьей.

Ву Чжунда стал вторым гражданином Тайваня, который погиб в Украине. Сейчас в нашей стране остаются шесть наемников-добровольцев, которые присоединились к Украинской регулярной добровольческой армии.