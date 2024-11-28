Добровольное возвращение на службу тех, кто впервые ушел в СОЧ: Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о возвращении из СОЧ. Отныне военные, которые впервые самовольно оставили воинскую часть или место службы либо дезертировали, но вернулись к месту прохождения службы добровольно, смогут продолжить службу. Все льготы сохранятся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады. 28 ноября документ подписал Руслан Стефанчук, а затем и Владимир Зеленский.

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Есть месяц, чтобы вернуться: что предусматривает закон о возвращении из СОЧ

Итак, военнослужащим, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменения в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно условий продолжения военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих" от 21 ноября 2024 года № 4087–ІХ командир или начальник воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинскую часть или места прохождения службы продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляют льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Важно! Это касается тех, кто добровольно прибыл в части не позднее 1 января 2025 года и выразил готовность продолжить военную службу.

Впрочем, выплачивать недополученные деньги не будут.

"Со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении военной службы до дня ее продолжения выплата недополученного денежного, осуществления недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины для военнослужащих, не осуществляются", – говорится в документе.

Могу ли я вернуться на службу, если уже открыто производство о СОЧ

Командир или начальник воинской части в день продолжения бойцом военной службы письменно уведомит о продолжении службы орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Факт открытия уголовного производства по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса о СОЧ и дезертирстве, не является основанием для отказа бойцу в продолжении военной службы и действия контракта.

Текст закона о возвращении из СОЧ

Зачем приняли этот закон

В пояснительной записке говорилось, что ранее бывшие дезертиры или бойцы, которые хотели вернуться на службу из СОЧ, не могли этого сделать. По закону, возвращение на службу было возможно только в случае, когда судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, закрыто уголовное производство или судом вынесено постановление о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности.

Поэтому командиры могли продолжить военную службу и действие контракта, возобновить выплаты и обеспечение таким бойцам только на основании соответствующих процессуальных документов следственных и судебных органов. Теперь это изменили.