Самый необычный "трофей": как украинский воин спас питона от россиян

Защитник в Купянске вытащил животное из-под горящей техники окупантов. Трехметрового питона он взял голыми руками и прятал за пазухой.

Об этом рассказала Анна Черненко, корреспондентка 24 Канала в Харькове. По ее словам, сейчас спасено животное в надежных руках и безопасности.

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Как удалось сохранить жизнь питону

Анна Черненко рассказала, что уникальная история спасения произошла во время увольнения Купянска сразу после боев. Украинский военный, спасший питона, назвал его символически – Купянск.

"Уже сейчас питон в руках ученого. Тот его переименовал в Аркадия. Такое двойное имя носит этот питон", – отметила корреспондентка.

Спасателя Купянская-Аркадия зовут Богдан. Он поделился, что уже позже почувствовал страх и опасения из-за огромного животного, которое дома держать сможет далеко не каждый.

Анна Черненко рассказала, как ВСУ спасли питона на Харьковщине: смотрите видео

Что чувствовал военный Богдан

Воин ВСУ Богдан отметил, что им удалось подбить два российских танка. Когда вражеская техника начала гореть, украинские военные начали отходить с того места. Впрочем, он решил посмотреть обратно.

Я оборачиваюсь и вижу, что просто из-под танка что-то вылезает грязное – такое как ветка. Я возвращаюсь назад, подбегаю, просто беру за голову и тяну как канат за собой",

– рассказал Богдан.

По его словам, гадюки не вызывают у него страха, впрочем, такого большого питона видел впервые.

"Потом уже в конце леса я его уже свернул в клубок, затащил под куртку, выпустил его в квартире. Мне уже страшно стало, когда он начал лазить по квартире", – добавил военнослужащий.

Богдан отметил, что питон начал вытягивать голову и шипеть к нему.

"У меня аж муравьи по коже шли", – вспомнил он.

Воин ВСУ рассказал, что с того момента Купянск-Аркадий занял его квартиру, владельцу же пришлось жить в другом месте.

Что сейчас с животным

Сейчас питон оказался в руках Дмитрия Шабанова, профессора Харьковского университета имени Каразина.

"Меня веселит, какой у змеи нрав", – подчеркнул он.

По его мнению, животное сначала, вероятно, жило в каком-то специфическом заведении в Купянске. Поэтому ему пришлось переживать сложные времена вместе с городом, потому что людям было не до животных.

"Скорее всего, он действительно был украден", – добавил Дмитрий Шабанов.

Он отметил, что пока неизвестно, как именно змея попала к месту, где был бой с россиянами.

Совершенно невероятная ситуация с Богданом. В ситуации боя, вместо защитной реакции, он начинает спасать животное,

– отметил новый владелец питона.

Дмитрий Шабанов очень благодарен Богдану за спасение животного.

Немного добра в темные времена

Анна Черненко отметила, что не часто сегодня встречаются такие положительные истории, которые несут столько добра.

Она сообщила, что питон теперь сможет забыть обо всем ужасе, который ему удалось пережить.

"Будет расти, кормят его крысами – еще вдвое она увеличится: будет до 6 метров", – пояснила она.

Журналистка рассказала, что военный иногда навещает своего спасенного друга и даже берет его на руки. Впрочем, страх к такому большому питону все же испытывает.

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