Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он отметил, что "наивный романтический период" в Европе по отношению к России начался после завершения Холодной войны.
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При каком условии Запад вернется к диалогу с Россией
Тогда многие европейцы, в том числе немцы, считали, что войны на континенте больше никогда не будет, а Россия может стать участницей европейских процессов. Так, в Европе думали, что на страну-агрессора можно положиться в вопросах безопасности и энергетических.
Более того, даже сегодня некоторые западные политики верят в это. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для проведения переговоров с Россией когда-нибудь наступит и тогда страна-агрессор снова станет частью пространства безопасности Европы. Однако подчеркнул, что пока Россия не готова к этому и должна потерпеть поражение в войне.
Сейчас все европейские лидеры, экспертная и политическая среда признали, что путинская Россия должна потерпеть военное поражение. Только после этого можно начинать разговор и новую историю отношений с Россией, которая, очевидно, будет совсем другой,
– сказал военный эксперт.
Самусь назвал условие, при котором Запад вернется к переговорам с Кремлем: смотрите видео
Ситуация в России: последние новости
- Россияне не хотят загнивать в России вместе с Владимиром Путиным и решили провести онлайн-референдум по самоопределению 5 республик. Каждая из них хочет отделиться от страны-агрессора и быть независимой. Речь идет об Ижории, Кенигсберге (Калининграде), Кубане, Сибири и Урале.
- Германия арестовала российские активы на общую сумму 5,32 миллиарда евро. В него входят активы подсанкционных российских физических и юридических лиц, среди которых – Центральный банк. Кроме того, в стране сообщили, что готовы передать Украине замороженные активы России для послевоенного обновления нашего государства.
- Экономика страны-агрессора постепенно сокращается, но не так быстро, как это прогнозировали в начале полномасштабного вторжения. Очевидно, что санкционный удар не был настолько сильным, чтобы заставить Путина прекратить эту войну.
- Однако санкции являются экономичным инструментом с длительным эффектом. А значит то, что сейчас происходит – это только начало. Так, к 2026 году российская экономика может потерять 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта Это примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.