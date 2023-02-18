Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он отметил, что "наивный романтический период" в Европе по отношению к России начался после завершения Холодной войны.

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При каком условии Запад вернется к диалогу с Россией

Тогда многие европейцы, в том числе немцы, считали, что войны на континенте больше никогда не будет, а Россия может стать участницей европейских процессов. Так, в Европе думали, что на страну-агрессора можно положиться в вопросах безопасности и энергетических.

Более того, даже сегодня некоторые западные политики верят в это. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для проведения переговоров с Россией когда-нибудь наступит и тогда страна-агрессор снова станет частью пространства безопасности Европы. Однако подчеркнул, что пока Россия не готова к этому и должна потерпеть поражение в войне.

Сейчас все европейские лидеры, экспертная и политическая среда признали, что путинская Россия должна потерпеть военное поражение. Только после этого можно начинать разговор и новую историю отношений с Россией, которая, очевидно, будет совсем другой,

– сказал военный эксперт.

Самусь назвал условие, при котором Запад вернется к переговорам с Кремлем: смотрите видео

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