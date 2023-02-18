Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він зауважив, що "наївний романтичний період" у Європі щодо Росії почався після завершення Холодної війни.

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Тоді багато європейців, зокрема німці, вважали, що війни на континенті більше ніколи не буде, а Росія може стати учасницею європейських процесів. Так, в Європі думали, що на країну-агресорку можна покластися у безпекових та енергетичних питаннях.

Ба більше, навіть сьогодні деякі західні політики вірять в це. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для проведення переговорів з Росією колись настане і тоді країна-агресорка знову стане частиною безпекового простору Європи. Однак підкреслив, що поки Росія не готова до цього і має зазнати поразки у війні.

Зараз усі європейські лідери, експертне та політичне середовище визнали, що путінська Росія має зазнати військової поразки. Лише після цього можна починати розмову та нову історію відносин з Росією, яка очевидно буде зовсім іншою,

– сказав військовий експерт.

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