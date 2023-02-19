Про це розповіла Анна Черненко, кореспондентка 24 Каналу в Харкові. За її словами, зараз врятована тварина у надійних руках і в безпеці.

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Як вдалося зберегти життя пітону

Анна Черненко розказала, що унікальна історія порятунку сталася під час звільнення Куп'янська одразу після боїв. Український військовий, який врятував пітона, назвав його символічно – Куп'янськ.

"Вже зараз пітон у руках науковця. Той його переназвав на Аркадія. Таке подвійне ім'я носить цей пітон", – зауважила кореспондентка.

Рятівника Куп'янська-Аркадія звати Богдан. Він поділився, що вже пізніше відчув страх і побоювання через величезну тварину, яку вдома тримати зможе далеко не кожен.

Анна Черненко розповіла, як ЗСУ врятували пітона на Харківщині: дивіться відео

Що відчував військовий Богдан

Воїн ЗСУ Богдан зауважив, що їм вдалося підбити два російські танки. Коли ворожа техніка почала горіти, то українські військові почали відходити з того місця. Втім, він наостанок вирішив подивитися назад.

Я обертаюся і бачу, що просто з-під танка щось вилазить брудне – таке як гілка. Я повертаюся назад, підбігаю, просто беру за голову і тягну як канат за собою",

– розказав Богдан.

За його словами, гадюки не викликають у нього страху, втім такого великого пітона бачив вперше.

"Потім вже в кінці лісу я його вже скрутив в клубок, затягнув під куртку, випустив його у квартирі. Мені вже страшно стало, коли він почав лазити по квартирі", – додав військовослужбовець.

Богдан зазначив, що пітон почав витягувати голову і сичати до нього.

"У мене аж мурахи по шкірі йшли", – пригадав він.

Воїн ЗСУ розказав, що з того моменту, Куп'янськ-Аркадій зайняв його квартиру, власнику ж довелося жити в іншому місці.

Що зараз із твариною

Натомість зараз пітон опинився у руках Дмитра Шабанова, професора Харківського університету імені Каразіна.

"Мене веселить, яка у змії вдача", – наголосив він.

На його думку, тварина спершу, ймовірно, жила в якомусь специфічному закладі в Куп'янську. Тож йому довелося переживати складні часи разом із містом, бо ж людям було не до тварин.

"Скоріше за все він дійсно був вкрадений", – додав Дмитро Шабанов.

Він зауважив, що наразі не відомо, як саме змія потрапила до місця, де був бій із росіянами.

Зовсім неймовірна ситуація з Богданом. У ситуації бою, замість захисної реакції, він починає рятувати тварину,

– зазначив новий власник пітона.

Дмитро Шабанов дуже вдячний Богдану за порятунок тварини.

Трохи добра у темні часи

Анна Черненко зауважила, що не часто сьогодні зустрічаються такі позитивні історії, які несуть стільки добра.

Вона повідомила, що пітон тепер зможе забути про увесь жах, який йому вдалося пережити.

"Буде рости, годують його щурами – ще вдвічі він збільшиться: буде до 6 метрів", – пояснила вона.

Журналістка розказала, що військовий інколи навідує свого врятованого друга і навіть бере його на руки. Втім, страх до такого великого пітона все ж має.

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