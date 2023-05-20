Ни свадьбы, ни отдыха: дочь и зять Лаврова уехали из Грузии в сопровождении сил безопасности

Дочь и зять Сергея Лаврова поехали в Грузию, где должны быть гостями на свадьбе родственников. Однако они вынуждены были уехать из страны, ведь из-за их визита активисты вышли на протест.

Грузинский оппозиционный канал написал о выезде с ссылкой на собственные источники. Вывезли их из Грузии в ночь на 20 мая в сопровождении спецслужб.

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Что известно о выезде родственников Лаврова из Грузии

Службы государственной безопасности и МВД Грузии спланировали спецоперацию по выводу подсанкционных лиц, и в полночь (против 20 мая – 24 Канал) Екатерина Лаврова с мужем покинула пределы Грузии,

– заявило издание.

По их данным, дочь Лаврова вместе с мужем находятся в Саудовской Аравии.

Однако в отеле Kvareli Lake Resort все еще находятся невеста брата Александра Винокурова (зятя Лаврова) и другие гости.

Именно возле этой гостиницы люди вышли на протест. Там собрались грузинские активисты и оппозиционные политики. Они выступили с лозунгом: "россиянам в Грузии нет места". Активисты потребовали, чтобы россияне покинули территорию Kvareli Lake Resort.

Однако грузинские правоохранители задерживали протестующих. Предварительно писали, что полиция задержала 16 человек.

Что известно о визите дочери и зятя Лаврова в Грузию