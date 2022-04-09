Дочь подозреваемого в госизмене "гауляйтера" Мариуполя Иващенко выехала в ЕС

9 апреля 2022 , 13:23
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Источник:

телеграм-канал "Андрющенко Time"

Марионетки оккупантов повторяют сценарии, которые присущи их кукловодам. Так, дочь "гауляйтера" Мариуполя Константина Иващенко выехала в Евросоюз.

Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко. Он и провел аналогии с высшим руководством России, чьи дети отсиживаются за границей.

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Дочь "гауляйтера" скрывается от войны в ЕС

Так, Александра Иващенко, дочь назначенного оккупантами "мэра" Мариуполя, сейчас скрывается в странах Евросоюза. Туда она уехала, чтобы спастись от войны.

Какая типичная история. Отец участвует в "священной войне против европейских ценностей", а дочь скрывается от войны, развязанной ее отцом,
– отметил он.

Коротко о Константине Иващенко

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Автор: Назарій Лазур