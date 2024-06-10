Путин не отстает от подчиненных: Пионтковский объяснил, зачем он снова вывел дочерей на публику

Владимир Путин перестал прятать своих дочерей, Екатерина Тихонова и Мария Воронцова недавно приняли участие в так называемом Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Показ дочерей на публику является не только для того, чтобы передать им власть.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что власть – это приятное дополнение. Основная цель Путина – не отставать от своих сторонников и передать дочерям свои достижения.

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Почему Путин вывел дочерей на публику

По словам Пионтковского, появление дочерей российского диктатора не является индивидуальным поведением его семьи, а стандартным российским процессом. В России власть и деньги – это одинаковые понятия. Те люди, которые имеют власть, имеют и большие преимущества в бизнесе, ведь весь российский бизнес – это использование административного ресурса: от владельца киоска до руководителей нефтяных компаний.

Мы видим успехи семейства Патрушевых, Ковальчуков – это ближайшие люди Путина. Соответственно, что же ему отставать от своих подчиненных. Этот процесс интересует от поколения родителей не столько из-за передачи власти, как о передаче собственности,

– подчеркнул российский публицист из США.

Главной целью для Путина – является передача всех своих состояний и приобретений, а власть – это уже важное приложение, без которого собственность будет трудно удержать.

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