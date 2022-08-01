"А нужно ли нам оно": в россии показали настоящее лицо относительно ядерной безопасности в мире

Не успел российский диктатор владимир путин сказать, что ядерная война никогда не должна быть развязана, как его приспешники показали настоящее лицо в вопросе ядерной безопасности. Замглавы российского совета безопасности дмитрий медведев намекнул, что в россии не стремятся находить компромиссы по ядерной безопасности.

В россии открестились от причастности к ухудшению ситуации в мире

российский политик цинично написал в соцсетях, что сейчас ситуация в мире гораздо хуже холодной войны, информирует 24 канал. При этом дмитрий медведев сказал, что россия не виновата в сложившейся ситуации. Вероятно, он забыл, что 24 февраля россияне безосновательно напали на Украину и до этого расшатывали мировую безопасность.

К теме путин цинично заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана

медведеву явно не понравилось заявление президента США Джозефа Байдена, который готов обсуждать с россией новую систему по контролю над ядерным оружием.

В 2026 году подходит к концу договор СНВ-3 между США и россией, который предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500. Байден сказал, что США готовы сесть за стол переговоров с россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3

медведев заявил, что вопрос стратегической безопасности, что важно для США, невозможно решить без россии. Бывший российский президент задал риторический вопрос, нужен ли договор россии и добавил, что "мир стал другим".

россия угрожает ядерным оружием

российский диктатор владимир путин в феврале 2022 года приказал привести в боевую готовность ядерное оружие. Он угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине.

В России угрожают ударить ядерным оружием не только по Украине. Пропагандист дмитрий кисилев пригрозил, что российские военные могут уничтожить Великобританию.

В то же время президент США Джо Байден считает, что угрозы кремля – признак отчаяния путина. Также, по его словам, это свидетельствует о провале плана путина в войне против Украины.

В конце мая в Совбезе ООН заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 1 августа предупредил, что один просчет отделяет мир от ядерного уничтожения. Он призвал полностью избавиться от ядерного оружия.

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