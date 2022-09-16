Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе войск от границ
Источник:официальный сайт президента Кыргызстана
В последние дни на границе Таджикистана и Кыргызстана неспокойно. Однако президенты двух государств встретились, чтобы договориться об урегулировании ситуации.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Руководители обсудили ситуацию на границе и договорились о прекращении огня.
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Встреча президентов
Разговор между главами государств состоялся сегодня, 16 сентября, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Самарканде – Узбекистане.
Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке границы и договорились о прекращении огня, отводе военных сил от линии столкновения, а также о делимитации и демаркации государственной границы.
Кроме того, президент Узбекистана дал поручение своим чиновникам расследовать причины произошедшего.
Что произошло на границе
Утром появилась информация о том, что ситуация на границе "напряжена" . Пограничники Кыргызстана заявили, что военные Таджикистана в пятницу, 16 сентября, обстреляли несколько гражданских пограничных объектов.
В Таджикистане сообщили, что киргизские пограничники первыми атаковали таджикские населенные пункты.
После обеда военные Таджикистана захватили здание школы на территории Кыргызстана. В сеть даже выложили видео , на котором виден таджикский флаг на киргизской школе.
Почему между странами происходят перепалки на границе
Таджикистан и Кыргызстан объединяют около 900 метров общей границы, однако почти половина линии не демаркирована. У местных жителей, чьи дома недалеко от "условной границы" часто возникают проблемы с водой, доступом к пастбищам и дорогам.
К тому же спорны участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана. Дома местных жителей обеих стран расположены рядом, что затрудняет установление четкой границы.
Напомним, Институт по изучению войны сообщил, что россия перебрасывает свои военные силы с постсоветских государств на территорию Украины. Это также влияет на эскалацию конфликта в регионе.
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