Признаков вторжения белорусских войск в Украину пока нет, – Пентагон

Пока в распоряжении Минобороны США нет никаких доказательств присутствия войск Беларуси в Украине. Однако в Пентагоне отмечают, что это не отменяет угрозы их вероятного нападения.

Накануне появились данные об вероятном вторжении Беларуси, которое могло начаться уже вечером 11 марта. Однако спикер Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились в Украину, пока нет.

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"Мы не отслеживаем неизбежное вмешательство белорусских сил. Но это не значит, что этого не может произойти", – акцентировали в Пентагоне.

В то же время Джон Кирби акцентировал внимание на новых заявлениях самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его армия "станет в защиту тыла российских войск в случае нападения на них".

По словам спикера Минобороны США, это впервые приспешник Путина заговорил об вероятном применении своих сил в войне против Украины.

Что известно об вероятном нападении Беларуси

11 марта Генштаб ВСУ сообщил о возможных провокациях россиян на территории Беларуси. Уже в обед самолеты захватчиков вылетели с белорусской территории, вошли в воздушное пространство Украины и развернулись. А дальше – обстреляли село Копани, а также пункты Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.

Впоследствии в Минобороны Беларуси опровергли эту информацию, мол, никаких обстрелов не последовало. В Украине предполагается, что эта провокация была "приурочена" к встрече двух диктаторов – Лукашенко и Путина, которая состоялась в Москве.

В конце концов, опосредованно Беларусь и так вовлечена в войну против Украины, ведь с ее территории Россия наносит удары по нашим городам и селам. Сами белорусские солдаты не хотят воевать против украинцев, о чем неоднократно заявляла наша разведка.

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