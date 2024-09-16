Доклад Сырского, фронт и Курская операция: Зеленский записал обращение к украинцам
Владимир Зеленский вечером 16 сентября записал свое традиционное обращение к украинцам. В видео глава государства рассказал о ситуации на фронте, в частности о Курской операции.
Президент также заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на линии боевого соприкосновения и направления, которые остаются самыми горячими.
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Ситуация на фронте сейчас
Владимир Зеленский отметил, что сегодня почти весь день он провел за военными вопросами прежде всего.
Был доклад Главкома Сырского – длинный разговор в начале дня, только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток,
– сказал президент.
Украинский лидер отметил, что больше всего боев было на Кураховском и Покровском направлениях. Там наши военные защищают позиции.
"Отдельно и подробно – по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали", – рассказал глава государства.
Он также поблагодарил каждую нашу бригаду и подразделение за слаженные шаги и реальную устойчивость.
Зеленский подчеркнул, что подписал в этот день и несколько указов о награждении наших воинов – и это именно участники Курской операции – государственными наградами. Глава Украины сказал, что он гордится ими.
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Детали заседания Ставки
Президент сказал, что он в этот день провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Подробно разговор был относительно защиты энергетических объектов, физическая защита, соответствующие строительства, ПВО и РЭБ.
Докладывал премьер-министр, энергетические компании. Был также содержательный доклад разведки о ситуации в армии оккупанта и на его территории, в его народе. Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны – восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду,
– подчеркнул глава государства.
Кроме этого, Украина готовится и к тем вещам, которые Россия собирается делать дальше в боях на фронте.
"Неизменно работаем, чтобы Украина имела достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы в мире ни менялась ситуация, менялись обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий", – отметил Зеленский.
Он также сказал, что обеспечение дронами – это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, поэтому Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто с этим работает. А особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами.
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План победы Украины покажут союзникам на следующей неделе
Также президент рассказал, что в течение всего дня в разных форматах были совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы.
Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира,
– отметил украинский лидер.
Для каждого шага, по словам Зеленского, есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление.
"Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все уже выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право", – объяснил президент.
Уже на следующую неделю, по словам Зеленского, украинская власть готовит План победы для представления союзникам.