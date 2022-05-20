Документ о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов помощи уже едет в Корею на подпись Байдена

Чтобы Украине начала поступать 40-миллиардная поддержка от США, которую уже приняли, нужна только одна подпись президента. Пока документ уже направили в Южную Корею, где сейчас находится глава Америки Джозеф Байден.

Эту информацию подтвердил журналистам спикер Совета национальной безопасности США. Он вечером 20 мая даже рассказал некоторые детали относительно поехавшего туда лица.

Исторический и сверхважный шаг - "слуга народа" о 40 миллиардах для Украины от США



Какую именно деталь обнародовали

По словам спикера, законопроект везет не просто человек, который связан с госуправлением США. Мол, это не случайно избранное лицо, хорошо знающее страну, куда едет.

Законопроект доставляют в Южную Корею для подписания президентом, и его несут некоторые, кто уже ездил в регион в рамках своих официальных обязанностей,

– заявил представитель Нацбезопасности.

Пока личность этого человека не раскрывают, ведь этого требуют определенные протоколы безопасности. Вероятно, президент Байден подпишет документ закона о помощи уже совсем скоро. Накануне стало известно, что решение о доставке он принял, чтобы не ожидать своего возвращения в США.

Главное об этой помощи нашему государству

Сенат Конгресса США поддержал предоставление финансовой помощи Украине. Выделение 40 миллиардов долларов из бюджета поддержало большинство сенаторов – 86 человек. Лидер большинства Сената США либерал Чак Шумер сказал, что государство поддерживает народ Украины, потому что только придерживается своего слова. Выделенная поддержка позволит покрыть потребности, возникшие в результате полномасштабного вторжения России на нашу территорию, которое началось 24 февраля.

Владимир Зеленский выразил благодарность США сразу после принятия закона 19 мая. Президент Украины акцентировал – это "весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом".

Обратите внимание! Также Джо Байден подпишет другой указ. Речь идет о предоставлении Украине дополнительных 100 миллионов долларов . Эта поддержка будет направлена исключительно на военную помощь – артиллерийские боеприпасы и радары.

Закон пытался блокировать один из сенаторов

Оказание такой весомой поддержки Украине было принято не единогласно. Перед этим было много прений и 11 сенаторов даже проголосовали против. Один из самых скандальных представителей Сената даже пытался блокировать законопроект. Речь идет о Ренде Пола, который является республиканцем.

Этот политик был одним из самых приближенных и преданных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме этого он "засветился" на откровенной приверженности Путину.

В частности, в 2018 году отправился в Москву, чтобы передать письмо от Трампа российскому президенту. Сенатор назвал это взаимодействие с кремлевским диктатором "честью". Однако попытка блокировать принятие закона о помощи Украине могла быть не связана с Россией.

Неделей ранее Пол таким образом блокировал принятие закона о защите работников судов США, крайне необходимым. Поэтому это, скорее, типичное поведение этого политика.

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