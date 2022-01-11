Документы о подозрении Порошенко Верховная Рада не получала, – Стефанчук

Офис генпрокурора заявлял, что о подозрении Петру Порошенко Верховную Раду проинформировал. Ведь этого требует закон.

Однако спикер Рады Руслан Стефанчук в ответе на депутатский запрос Ирины Геращенко предоставил другую информацию. Мол, никаких таких документов в парламент не поступало.

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Рада не видела документы о подозрении Порошенко

В Офисе генпрокурора Украины сообщали, что направили в Верховную Раду официальное письмо с уведомлением о подозрении пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко. Причем это сделали еще 20 декабря.

Однако 10 января народный депутат от "Европейской Солидарности", лидером которой является Порошенко, в фейсбуке сообщила совсем другую информацию. Причем со ссылкой на ответ главы ВРУ Руслана Стефанчука на депутатский запрос.

В документе Стефанчук указывает, что по состоянию на 29 декабря парламент не получал документов о регистрации подозрения Порошенко.



Ответ Стефанчука на запрос Геращенко / Фото из фейсбука нардепки

Кратко о подозрении Петру Порошенко

20 декабря Порошенко объявили о подозрении в финансировании терроризма, государственной измене и содействии деятельности террористической организации. За такое наказание могут наказать заключением до 15 лет, и даже с конфискацией имущества.

и содействии деятельности террористической организации. За такое наказание могут наказать заключением до 15 лет, и даже с конфискацией имущества. В Государственном бюро расследования пояснили, что речь идет о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий, а следовательно – содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

с временно оккупированных территорий, а следовательно – содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР". По этому же делу фигурантами являются нардеп Виктор Медведчук, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и экс-советник министра экологии Сергей Кузяра.

Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы орган или должностные лица, уведомившие народного депутата о подозрении, немедленно и не позднее 24 часов с момента совершения такого действия проинформировали об этом председателя Верховной Рады.

Также следует напомнить, что:

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