Документы о подозрении Порошенко Верховная Рада не получала, – Стефанчук
Источник:24 канал
Офис генпрокурора заявлял, что о подозрении Петру Порошенко Верховную Раду проинформировал. Ведь этого требует закон.
Однако спикер Рады Руслан Стефанчук в ответе на депутатский запрос Ирины Геращенко предоставил другую информацию. Мол, никаких таких документов в парламент не поступало.
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Рада не видела документы о подозрении Порошенко
В Офисе генпрокурора Украины сообщали, что направили в Верховную Раду официальное письмо с уведомлением о подозрении пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко. Причем это сделали еще 20 декабря.
Однако 10 января народный депутат от "Европейской Солидарности", лидером которой является Порошенко, в фейсбуке сообщила совсем другую информацию. Причем со ссылкой на ответ главы ВРУ Руслана Стефанчука на депутатский запрос.
В документе Стефанчук указывает, что по состоянию на 29 декабря парламент не получал документов о регистрации подозрения Порошенко.
Ответ Стефанчука на запрос Геращенко / Фото из фейсбука нардепки
Кратко о подозрении Петру Порошенко
- 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в финансировании терроризма, государственной измене и содействии деятельности террористической организации. За такое наказание могут наказать заключением до 15 лет, и даже с конфискацией имущества.
- В Государственном бюро расследования пояснили, что речь идет о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий, а следовательно – содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".
- По этому же делу фигурантами являются нардеп Виктор Медведчук, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и экс-советник министра экологии Сергей Кузяра.
Также следует напомнить, что:
- В ДБР заверили, что Порошенко может воспользоваться арестованным имуществом.
- И отвергли упреки об аресте "5 канала" и "Прямого".
Важное видео: брифинг Офиса генпрокурора по аресту имущества Порошенко