Какие документы должны иметь при себе постоянно мужчины призывного возраста в Украине

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста должны носить с собой документы. Руководитель Львовского областного ТЦК и СП объяснил, о каких именно бумагах говорится.

Стоит отметить, что речь идет о мужчинах 18 – 60 лет. Александр Тищенко рассказал, что показывать документы должны не только мужчины призывного возраста, но и представители военкоматов, которые вручают повестки.

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Что известно о документах мужчин призывного возраста

Во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который мог бы идентифицировать его личность,

– заявил чиновник.

Он также объяснил, что мужчины призывного возраста – 18 – 60 лет – также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Адвокат Роман Симутин рассказывал, что происходит, если мужчина отказывается предоставить представителям ТЦК и СП военный билет для удостоверения личности.

В случае отказа мужчины – могут задержать и привлечь к административной ответственности. Подробнее об этом – читайте здесь.

Должен ли показать документы представитель ТЦК и СП

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко рассказал, что граждане также имеют право требовать у представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки, вручающего повестки, документы.

Конечно, могут. Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица,

– объяснил Тищенко.

Сколько людей приходят в военкомат добровольно

Руководитель Львовского областного ТЦК и МП отвечал на вопрос, обязательно ли вручать повестки на улицах. Полковник объяснял, что сейчас 20% от плановой задачи приходят в военкоматы добровольно. Причем половина из которых – контрактники.

То есть, ТЦК и СП, чтобы выполнить плановое задание, должны набрать еще 80% необходимых бойцов.

Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой,

– объяснил Тищенко.

Какие документы нужно брать в военкомат

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал, что после получения повестки мужчина призывного возраста должен на указанный час и день явиться в ТЦК и СП.

С собой мужчина должен иметь следующие документы: