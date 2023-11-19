Воздушные силы об инициативе Зеленского по изменению системы оповещения из-за МиГ-31

Журналисты спросили у Воздушных сил, когда следует ожидать модернизацию системы оповещения населения. Также они поинтересовались, сколько времени займет решение вопроса по российским самолетам МиГ-31, из-за которых в Украине объявляют долгие тревоги.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал поручение Владимира Зеленского относительно МиГ-31, которое получило Минобороны. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в Воздушных силах

Игнат предположил, что после того как глава государства дал это поручение, в небольшом круге состоялось обсуждение этого вопроса. По его словам, когда это решение найдут и примут, Воздушные силы будут его выполнять. В то же время он отметил, что не владеет информацией о сроках.

Было объявлено, что президент поручил найти решение и, думаю, состоялись в таком небольшом кругу обсуждения этого вопроса. Будет такое решение – Воздушные силы будут выполнять. Здесь без вариантов. О том, когда оно будет, у меня нет такой информации,

– сказал Игнат.

Что этому предшествовало

Глава государства недавно поручил Минобороны найти решение насчет длительных воздушных тревог из-за МиГ-31. Он отметил, что наш текущий уровень ПВО "позволяет несколько осовременить реагирование без ненужных остановок страны".

Истребитель МиГ-31 является носителем ракет типа "Кинжал". Это гиперзвуковое аэробаллистическое оружие.

Позже Зеленский объяснил свое решение тем, что россияне специально поднимают в небо МиГ-31 на несколько часов, чтобы приостановить на этот период экономику Украины и посеять панику среди населения. После отбоя воздушной тревоги оккупанты снова поднимают этот истребитель, который летает и не стреляет. По словам президента, нашим военным и правоохранителям нужно найти совместное технологическое решение, которое позволило бы людям отличать максимальную опасность от российских провокаций.

Что говорят эксперты

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко недавно в комментарии 24 Каналу указал на необходимость искать гибкое решение в отношении связанных с МиГ-31 тревог. Хотя ракета "Кинжал" летит очень быстро в любую сторону, угроза для каждой области может быть разной в зависимости от расстояния.

Эксперт предложил ввести в Украине систему разных цветов. Они могли бы показывать уровень угрозы для каждого региона.