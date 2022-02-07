"Должны найти ответ, чтобы не допустить войны": Макрон встретился с Путиным в Москве

Эммануэль Макрон прилетел в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Политики обсудят, в частности, ситуацию около границ Украины.

Французский и российский президенты начали переговоры 7 февраля около 17:30 по Киеву, пишет 24 канал. Они встретились в Кремле и соблюдают социальную дистанцию.

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Сначала политики обменялись несколькими фразами на английском языке, затем к разговору присоединились переводчики. По мнению Макрона, этот разговор может начать путь деэскалации.

По его итогам лидеры Франции и России проведут пресс-конференцию. Первая часть встречи была открытой, дальше президенты будут общаться без телекамер.

Путин обратился к Макрону

Российский лидер подчеркнул, что у Парижа и Москвы "общая озабоченность в сфере безопасности" в Европе. Глава Кремля отметил, что накопилось много вопросов, которые им "можно и надо обсуждать" в прямом формате.

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Что заявил Макрон

Французский президент подчеркнул Путину, что нужно найти общий ответ, который позволит избежать войны в Европе. По его словам, только дипломатический диалог может гарантировать безопасность и стабильность.

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Чего Франция и Россия ожидают от переговоров в Москве

Накануне Макрон заявил, что диалог с Россией не может и не должен идти по пути ослабления любого европейского государства. "Безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса", – подчеркнул он.

В Москве взамен не возлагают больших ожиданий на встречу российского и французского лидеров. Мол, ситуация "слишком сложная".

​Макрон посетит и Украину

По информации СМИ, уже 8 февраля французский президент приедет в Украину и встретится в Киеве с Владимиром Зеленским. Впрочем, по состоянию на вечер 7 февраля в офисе Президента не делали на эту тему никаких официальных заявлений. Ранее там лишь сообщили, что 14 февраля в Киев прилетит новый немецкий канцлер Олаф Шольц.

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