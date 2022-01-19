Мы должны преодолеть этот сложный момент в истории, – Кулеба об угрозе вторжения России
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой разговора с Энтони Блинкеном стала ситуация с безопасностью. Глава МИД Украины подчеркнул: мы не должны забывать, что эта война России против Украины продолжается с 2014 года.
Кулеба подчеркнул, что по первоначальному плану России Украина как государство уже должна была не существовать. По крайней мере, в том виде, в котором Украина продолжает не только существовать, но и развиваться.
Заметьте В случае агрессии против Украины, Россия получит ответ не только США, – Блинкен
Глава МИД Украины отметил, что мы прошли через безумные испытания и самые тяжелые моменты. Сегодня Украина является очень прочной. У нас есть сильная армия, сильная дипломатия и сильные партнеры.
Хотя мы осознаем все риски, связанные с агрессивными намерениями России, мы должны иметь уверенность в себе. Верить в нашу способность преодолеть и этот сложный момент истории,
– заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что не сомневается: именно так и будет.
Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский, правительство во главе с Денисом Шмыгалем и Верховная Рада ежедневно работают над укреплением Украины, чтобы этот сложный момент в истории мы прошли максимально достойно и безопасно.
"Величайшим достижением России будет сеяние разочарования"
Кулеба заявил, что самым большим достижением страны-агрессора будет сеяние разочарования и паники в украинском обществе, а также расшатывание нас изнутри.
По словам главы МИД, прежде всего речь идет о расшатывании экономики и финансовой системы.
"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы не позволить России достичь этой цели, еще даже буквально не доставая из кармана оружие", – заявил Кулеба.
Политик заявил, что все усилия направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, финансовая система сохраняла прочность, а украинская экономика не страдала от проблем в сфере безопасности.
Этой теме Кулеба и Блинкен уделили много внимания. США рядом с Украиной не только в вопросе безопасности, но и в поддержании внутренней украинской прочности.
Визит Блинкена в Киев
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 19 января.
- В Киеве Блинкен встретился с президентом Зеленским. Госсекретарь США заметил, что осуществить визит его попросил лично Джо Байден. Для этого было 3 причины.
- В частности, визит Блинкена еще раз подтверждает поддержку, которую Штаты оказывают Украине. Байден отметил преданность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
- Кроме того, в Украине госсекретарь США должен обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.
- Также во время визита Блинкена должны состояться консультации относительно следующих шагов.
О чем говорили Блинкен и Зеленский: смотрите видео