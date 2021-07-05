Должны эту стену сломать, – Кулеба о поставках оружия из Германии

5 июля 2021 , 14:29
Читати новину українською

Источник:

Всеукраинский форум "Украина 30"

Вопрос поставки оружия из Германии является принципиальным вопросом для Украины. И наша страна намерена добиться таких поставок.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".

Важно Решение Германии не поставлять оружие является политическим, – Кулеба

По словам главы МИД, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Германию, который состоится в июле, лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в частности:

  • безопасность,
  • нормандский формат,
  • "Северный поток-2",
  • инвестиции.

Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Вопрос продажи оружия Украине, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать,
– отметил Кулеба.

Он отметил, что измениться позиция Берлина относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.

Что этому предшествовало

  • Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация на Донбассе должна решаться мирным путем.
  • Такое заявление Германия сделала после того, как президент Владимир Зеленский призвал Германию предоставить Украине военную помощь. Ведь страна отказывается делать это еще с 2014 года.
Автор: Альона Захарова