В Киеве посреди Днепра плавал чей-то дом: что известно об инциденте

Жители Киева 28 декабря сообщили о чрезвычайной ситуации. Посреди реки Днепр очевидцы заметили, как плывет дом.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, дом плавал в районе Пешеходного моста, передает 24 Канал.

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В Киеве плавал чей-то дом

Очевидцы рассказывали, что заметили, как катер буксовал плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала. Все кадры с этим странным плавсредством киевляне выложили в социальные сети.



В Киеве буксовали по Днепру чей-то дом / Фото из местных телеграм-каналов

Очевидцы также в шутку говорили, что "чья-то хата плывет по Днепру". Интересно, что несколько лет назад плавучие домики были популярны среди киевских богачей, в частности, их замечали и у некоторых чиновников Киевской городской государственной администрации.

Журналисты ТСН связались с полицией Киева, чтобы узнать, не поступали ли вызовы относительно того, что кто-то мог потерять свой дом. Правоохранители отметили, что никаких нарушений в отношении плавучего домика на Днепре не было зафиксировано.

Известно, что этот дом долгое время стоял на воде. А недавно начал протекать и утопать. Поэтому его отбуксировали на ремонт, что и зафиксировали прохожие,

– отметили в полиции.

Пока неизвестно, куда именно отошел этот плавучий домик от здания Речного вокзала. Также не сообщалось, кому именно может принадлежать этот домик.

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