Кадры повреждений дома в Соломенском районе, в который попали обломки "Шахеда"

В результате ночной атаки дронами обломки "Шахедов" упали в нескольких районах, в частности в Соломенском, где значительно повреждена многоэтажка. На верхних этажах здания произошло возгорание, некоторые квартиры фактически разрушены.

Кадры с места попаданий обломков публикуют в телеграмм-каналах. На фото и видео видны разрушенные квартиры и фасад дома.

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По данным спасателей, возгорание возникло на 24 этаже. В трех квартирах (на 24-26 этажах) частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

Разрушение многоэтажки в Соломенском районе / Фото "РБК Украина", "Киев24"

Как выглядит дом в Соломенском районе, пострадавший от падения обломков русского дрона, можно увидеть также на видео.

На крыше здания все разрушено: смотрите видео

По предварительным данным, в результате попадания двое пострадавших, у них ушибы мягких тканей и резаные раны, один из них госпитализирован.

От удара погнулась арматура

Журналист "Киев24" с места происшествия показал, насколько мощным был удар. По его словам, больше всего пострадал 26 этаж.

Он показал, что части стены просто нет, его полностью "вынесло" силой взрыва.

Последствия внушения дрона в здание: смотрите видео

Полиция оцепила дом: из здания могут падать обломки

Последствия попадания обломков дрона в многоэтажку в Киеве показала корреспондентка Радио Свобода с места.

По ее словам, полиция оцепила дом и просит покинуть придомовую территорию, потому что из здания могут падать обломки.



Разрушение квартиры в доме, в который попали обломки дрона / Фото Свободы



Разрушения подверглись верхним этажам дома / Фото Радио Свободы

На 26 этаже дома все разрушено: видео

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