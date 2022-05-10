На домах были снайперы: как Россия "праздновала" 9 мая на оккупированном Запорожье

Российские оккупанты решили хоть как-то "отпраздновать" 9 мая в оккупированных частях Запорожской области. На некоторых домах даже были снайперы, которые контролировали ситуацию.

Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, ситуация во время 9 мая на захваченной территории Запорожской области была сложной.

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Какая была ситуация на захваченных частях Запорожья

Корреспондент из Запорожья отметил, что россияне на оккупированных территориях области провели свой любимый праздник "победобесия". Было очень смешно и грустно, а делали это исключительно ради пропагандистского эффекта.

Россияне, как объяснил запорожский журналист, прекрасно понимали, что у людей не будет особого желания выходить на праздники, поэтому оккупанты позаботились о том, чтобы завезти массовку. Завозили ее из оккупированного Крыма. Более того, подвозили людей даже из Луганщины.

Кое-где переодели своих солдат в гражданское, чтобы они также смешались с толпой. Хотя среди местных и были пенсионеры, ностальгировавшие по СССР, а также люди, которые имели пророссийские взгляды.

В оккупированном Мелитополе россияне устроили чрезвычайные меры безопасности. Пропускали всех через рамки металлодетекторов, чтобы где-то не прошли диверсанты. На крышах домов посадили снайперов, которых в Мелитополе в Энергодаре также посадили,

– открыл еще детали журналист.

Он заверил, что 9 мая и на временно оккупированной территории Запорожской области были видны красные флаги, а также абсурдные выступления на центральной площади Мелитополя. Перед людьми выступал ансамбль "Песни и пляски" Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

"Такой художественный коллектив привезли. Там почти никто его не слушал, то есть несколько десятков человек лениво проходили и слушали, что поют заезженные артисты", – рассказал корреспондент из Запорожья.

Чтобы реализовать "картинку" празднования Дня победы 9 мая, россияне на Запорожье отбирали документы и обещали вернуть за участие в "параде".

Также запорожский журналист отметил, что во всех пока оккупированных населенных пунктах устроили салют к вечеру, что было особенно цинично для людей, просыпавшихся от звуков артиллерийских выстрелов.

В пабликах можно увидеть реакцию людей, которые по этому поводу выражали свое возмущение и советовали оккупантам, куда им эти фейерверки стоит засунуть перед тем, как стрелять ночью,

– сообщил он.

Также есть видео, как жители оккупированного Энергодара не выдержали издевательств салютами и было слышно, что люди большой группой поют гимн Украины, вопреки салюту.

Корреспондент из Запорожья рассказал о 9 мая в регионе: смотрите видео 24 канала

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