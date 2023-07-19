Трамповые могут предъявить обвинения из-за штурма Капитолия, – СМИ

Спецпрокурор США направил письмо бывшему президенту Штатов Дональду Трампу. Журналисты выяснили его содержание.

Два адвоката рассказали журналистам The Wall Street Journal содержание письма, которое специальный прокурор Джек Смит прислал Дональду Трампу.

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Трампа могут обвинить по 3 пунктам

18 июля Трамп публично сообщил, что получил письмо в воскресенье вечером и что ему дали 4 дня на то, чтобы решить, давать ли показания перед Великим жюри, расследующим дело.

Журналисты утверждают, что в этом письме упоминаются 3 разных федеральных закона:

злоупотребление служебным положением,

сговор с целью обмана США,

устрашение свидетелей.

Новые обвинения могут предъявить Трампу в ближайшие дни. Если это произойдет, дело, связанное со штурмом Капитолия, станет третьим, возбужденным против бывшего президента США.

Отметим, что 4 апреля 2023 года Дональду Трампу уже выдвинули обвинения в фальсификации документов, чтобы скрыть сексуальный скандал во время предвыборной кампании 2016 года. А 9 июня 2023 года специальный прокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинения по 37 пунктам, утверждая, что Трамп неправильно обращался с секретными документами Трампа.

Трамп не планирует давать показания

Несколько людей, знакомых с этим вопросом, говорят, что Трамп не планирует на этой неделе ехать в Вашингтон для предоставления показаний спецпрокурору.