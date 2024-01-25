Чтобы заблокировать помощь Украине: Трамп все больше давит на Конгресс, – журналист
Источник:Остап Ярыш
Журналист Остап Ярыш рассказал, что бывший президент Соединенных Штатов все сильнее давит на Конгресс. Говорится, что подобная политика Трампа связана со стремлением победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года.
Ранее отмечали, что Дональд Трамп обратился к законодателям-республиканцам. Он призвал их отвергнуть компромисс по безопасности границ США.
Смотрите также "Россия – враг, а Путин – бандюк": кто такая Никки Хейли и какие у нее шансы победить Трампа
Трамп блокирует помощь Украине
Остап Ярыш отметил, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.
Компромисс по Украине и границе не в его интересах, потому что это бы добавило баллов Байдену перед выборами,
– отметил журналист.
По состоянию на сейчас известно, что экс-президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире.
По предварительным данным, у Трампа было 53% голосов, а у его конкурентки, экс-представителя США в ООН Никки Хейли – чуть более 46%.
Что известно о ходе президентской гонки в США: последние новости
- На президентское кресло Соединенных Штатов претендуют три человека – это Джо Байден, Дональд Трамп и Никки Хейли. Есть разные опросы относительно результатов каждого из них. Например, если на выборах будет противостояние между Трампом и Байденом, то цифры показывают победу Трампа с отрывом в 5%.
- В США набирает обороты предвыборная кампания. Никки Хейли все больше поддерживают представители американского мира финансов. Несколько миллиардеров с Уолл-стрит даже решили организовать сбор средств президентской кампании главной конкурентки Дональда Трампа среди республиканцев.
- Политолог Николай Давидюк рассказал, что на фоне начала избирательной борьбы в Соединенных Штатах и высоких шансов Дональда Трампа побороться за возвращение в Белый Дом, западные политики пытаются подготовиться к негативным сценариям. К этому их крайне побуждают неоднозначные заявления экс-президента по поводу выхода из НАТО.
- Ранее республиканка Никки Хейли, которая конкурирует с Дональдом Трампом за номинацию от партии на выборах президента США, выразила сомнение в умственной пригодности для президентства своего 77-летнего соперника. Он, похоже, перепутал ее с бывшим спикером-демократом Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время предвыборной речи.