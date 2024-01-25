Чтобы заблокировать помощь Украине: Трамп все больше давит на Конгресс, – журналист

Журналист Остап Ярыш рассказал, что бывший президент Соединенных Штатов все сильнее давит на Конгресс. Говорится, что подобная политика Трампа связана со стремлением победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Ранее отмечали, что Дональд Трамп обратился к законодателям-республиканцам. Он призвал их отвергнуть компромисс по безопасности границ США.

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Трамп блокирует помощь Украине

Остап Ярыш отметил, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.

Компромисс по Украине и границе не в его интересах, потому что это бы добавило баллов Байдену перед выборами,

– отметил журналист.

По состоянию на сейчас известно, что экс-президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире.

По предварительным данным, у Трампа было 53% голосов, а у его конкурентки, экс-представителя США в ООН Никки Хейли – чуть более 46%.

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